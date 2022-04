Cuatro trucos geniales para ajustar los pantalones que te queden grandes

Seguro que tú también tienes alguna falda o pantalón en el armario que te pones poco porque te queda grande, ¿verdad? Pues tranquila, que todo en esta vida tiene solución y las redes sociales siempre se encargan de buscarla. Si hace poco nos descubrían los mejores trucos para estilizar y ajustar los vestidos, ahora hemos encontrado en ellas unas cuantas ideas para que los pantalones y faldas que no se ajustan bien a la cintura queden perfectos. ¿Cómo? Olvídate de coser porque no es necesario: estos trucos sencillos no te llevarán más de un minuto y su resultado es estupendo. Lo bueno es que si más adelante los vaqueros o faldas que ajustes te quedan algo pequeños, podrás seguir utilizándolos, ya que estos consejos son completamente reversibles, ideales para aprovechar al máximo todas las prendas que hay en tu armario. ¡Toma nota!

1. Ajústalos usando una camiseta

Es tan sencillo como coger las esquinas de la camiseta básica que te vayas a poner y pasarlas por las trabillas de tus vaqueros. Después hay que anudarlas para que hagan la misma función que un cinturón y listo. Además de ajustar el pantalón a la cintura, también le darás un toque diferente a tu look de día.

2. Con ayuda de un imperdible

Este es genial para todos los pantalones que no sean vaqueros porque, ¿qué ocurre si la prenda no tiene trabillas? Pues que puedes coger un imperdible y hacer un pliegue en el interior de la cintura. Basta con sujetarlo con el imperdible y después, al abrocharlo, quedará perfectamente ajustado a la cintura.

3. Pasando el botón por la trabilla

Si pensabas que estos consejos eran solo válidos para cuando los pantalones te quedan un poquito holgados, estabas equivocada. Si los jeans te dejan un hueco realmente grande en la cintura, puedes acudir a esta sencilla técnica. Solo hay que pasar el botón por la primera trabilla que queda a su izquierda, engancharlo y abrocharlo con normalidad.

4. Solo necesitas un cordón

Cordón de zapatos, de una sudadera vieja, una cuerda... lo que tengas a mano mientras su longitud sea suficiente para darle la vuelta a tu cintura. Este truco no solo sirve para pantalones, es perfecto para esas faldas que quieres ajustar más a tu cintura o hacerlas más altas. Solo tienes que atar bien el cordón a la altura deseada y doblar la falda por encima de él para que quede oculto. TRU-CA-ZO.

