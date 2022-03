Diseña tus propias camisetas de flores con el truco DIY del momento

Pocas prendas resultan tan prácticas como una camiseta blanca. Lo mismo puede convertirse en un look elegante con tacón, que en la opción más cómoda del planeta llevándola con unos vaqueros y zapatillas deportivas. Se trata de un básico que da mucho juego en el armario, capaz de resolver una de las preguntas que más veces nos hacemos: ¿y ahora qué me pongo? Y por supuesto, son asequibles y fáciles de conseguir. Pero lo cierto es que a veces estas camisetas blancas pueden resultar un tanto aburridas. ¿El truco para darles un toque original? Las redes lo tienen claro: no hay nada como un DIY divertido para transformarlas. Eso sí, desde un punto de vista sostenible.

La última tendencia que arrasa en la red, y es eco-friendly, son las camisetas florales. En concreto, esta nueva forma de hacer camisetas desde casa se llama eco-printing. Se trata de una técnica que se ha convertido en viral y consiste en transferir el color y la forma de flores y hojas de plantas a un tejido (normalmente, una camiseta blanca). Los acabados son muy originales y diferentes a los que solemos ver en las tiendas. Además, es un tipo de impresión ecológica que no daña el medio ambiente y es perfecta para hacer en casa sin manchar demasiado. Eso sí, hay que tener paciencia. Cuanto más tiempo dejes reposar las hojas, mejores resultados obtendrás.

También se puede hacer el mismo truco en sudaderas e incluso en bolsos de tela. Sigue atenta y descubre cómo hacer paso a paso este DIY tan bonito.

Cómo hacer una camiseta floral en casa

Ve eligiendo tus flores favoritas y una camiseta blanca para conseguir en poco tiempo el diseño de moda que necesitas antes de primavera.



Pon la camiseta blanca sobre una superficie lisa. Coloca tus flores favoritas sobre la camiseta blanca. Añade encima una cubierta de plástico transparente y presiona con la ayuda de un martillo. Vete incorporando con el mismo método el resto de flores u hojas de plantas que más te gusten.

Pero, ¿y dura el efecto de las flores en la camiseta? Es una de las dudas más frecuentes, y con razón. Es cierto que se desvanece un poco el color, pero se mantiene. Quizás con los lavados puede que comience a difuminarse el color, sin embargo, puedes incorporar más flores en la camiseta usando la misma técnica. Algunos usuarios en redes recomiendan lavar la camiseta antes de pintarla, y después de teñirla con las flores, sumergirla en sal durante unas horas para fijar el color.

