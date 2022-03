Los trajes de baño que diseña Laura Vecino son tan elegantes que podrás llevarlos de día en la playa y de noche en la fiesta La empresaria nos presenta su nueva colección para esta temporada, una selección de diseños creados para mujeres que valoran la calidad, la sostenibilidad y el 'made in Spain'

Se alargan los días, y con ellos, aumentan las ganas de llegar a la primera línea de playa con un estilismo perfecto y un bañador elegante. Desde que lanzara su marca en 2019, Laura Vecino ha estado ocupada y con la mente puesta en el mar. No en vano nació en Bilbao y ha estado ligada a él desde que tiene recuerdos. “He crecido frente al mar. Me inspira, me da paz y energía a la vez” cuenta a Hola.com. Esa es la razón de que su firma de moda gire en torno al baño. La mujer de Rafa Medina y madre de dos mellizos de 11 años, define su propio estilo como depurado, clave que proyecta y vuelca también en su colección. Los diseños limpios y esenciales buscan adaptarse al cuerpo y favorecerlo sin restar comodidad. Laura tiene cabeza de arquitecta y corazón de diseñadora, algo que se pone de manifiesto en cada silueta, que este verano se llena de escotes cruzados y espectaculares espaldas. Hablamos con la duquesa de Feria sobre esta nueva colección y conocemos cuáles son sus imprescindibles.

Tienes mentalidad y formación de arquitecta, ¿en qué te ha ayudado esa condición a la hora de crear y diseñar una firma de moda?

Sobre todo en tener una visión clara a la hora de diseñar en cuanto a las proporciones, los volúmenes y las medidas.

A nivel práctico, ¿qué tienen tus bañadores que no tenga el resto?

Toda nuestra colección de baño se centra en el diseño y en los patrones. Gracias a ese trabajo conseguimos realzar las formas del cuerpo femenino. La sostenibilidad y la relación calidad precio hacen que sea una marca consolidada y muy atractiva.

La nueva colección tiene alma retro, pero está materializada de manera muy contemporánea. ¿Qué referencias tenías en la cabeza?

Las colecciones que diseño son consecuencia de una constante inspiración, pero no hay una mujer concreta ni una época determinada… Voy dándole forma a partir de lo que me inspira un color, una libra… Esta colección tiene un alma retro en los detalles y colores, pero es fiel a nuestras líneas de diseño depuradas.

En lo aspiracional ¿qué referencia de mujer marca los principios y la base de la firma?

Es una marca absolutamente auténtica. Y eso a lo largo de nuestra trayectoria ha hecho que sea una marca con gran identidad. Siempre digo que me inspiro en las mujeres de mi alrededor. Mujeres que valoran nuestra filosofía de marcas basada en el diseño, la calidad, la sostenibilidad y el made in Spain.

Trabajas con licras en gran parte hechas con materiales reciclados. ¿Tardaste mucho en dar con un tejido de alta calidad basado en material reciclado? ¿Hasta qué punto esto era una condición imprescindible para tu marca?

Desde un principio tenía claro que los materiales reciclados eran uno de los principios de la marca. A lo largo de todas nuestras colecciones, hemos contado siempre con las más altas calidades y eso es uno de nuestros puntos fuertes. ¿Cómo defines tu carácter? Creo tener un carácter equilibrado. Soy activa, creativa, constante y muy disfrutona. ¿Y tu estilo? Creo que en líneas generales tengo un estilo depurado. Nunca me he identificado con los looks muy recargados.

¿Cómo defines tu carácter?

Creo tener un carácter equilibrado. Soy activa, creativa, constante y muy disfrutona.

¿Y tu estilo?

Creo que en líneas generales tengo un estilo depurado. Nunca me he identificado con los looks muy recargados.

Elige tus tres bañadores favoritos para este verano

“Este biquini es sencillo pero con ciertos detalles que lo hacen diferente. Además, el negro siempre es un acierto”.

"El color amarillo me favorece y también la forma en que los hombros quedan al aire. Este modelo, además, es comodísimo”.

“Uso más biquini que traje de baño. Este modelo en concreto tiene un escote en V que sienta fenomenal. La braguita es muy original y sienta increíble”.

¿Te fijas especialmente en la etiqueta de la ropa que compras, de dónde viene, de qué está hecha...?

Por supuesto. Por suerte hay muchas marcas que, como la mía, están concienciadas y buscan poder contribuir en cierto modo a hacer de este mundo un lugar mejor.

Sabemos que no te gusta nada exponerte. ¿Es por pudor o simplemente es una cuestión de carácter?

No me considero una persona tímida, pero mi carácter me lleva a ser discreta en cierto modo.