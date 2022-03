Oda a los flecos: cómo llevarlos bien en vestidos, chaquetas y pantalones

Lo que parecía una microtendencia pasajera se ha convertido en uno de los hits de estilo más prometedores del momento. Los flecos son el detalle de tendencia que transforma las camisetas más sencillas en tops especiales y dotan de movimiento incluso a los accesorios. La inspiración flapper vista sobre la pasarela refleja una de sus señas de identidad más características en los vestidos de flecos aprobados por iconos como Cate Blanchett o expertas del Street Style como la alemana Leonie Hanne, que anima el vestido negro más sobrio con un diseño cuajado de flecos. Llevarlos en looks de diario no es tan complicado como puede parecer a primera vista. Junto con las chaquetas y americanas decoradas con este elemento, también se multiplican las faldas de flecos e incluso los pantalones. Descubre en el nuevo vídeo de Top Looks todas las posibilidades que encierra esta tendencia.

Loading the player...