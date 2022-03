Elsa Hosk, de modelo a princesa de 'Frozen' con su look para temperaturas bajo cero

De todas las capitales de la moda, Nueva York es reconocida por su estrafalario street style, que mezcla tendencias maximalistas con un estilo deportivo propio del diseño norteamericano. Las supermodelos no han dudado en suscribirse a este look durante su estancia de arduo trabajo en La Gran Manzana, dejándonos momentazos tan llamativos como Irina Shayk resucitando los controvertidos zapatos Crocs de los 2010's o Gigi Hadid estrenando un nuevo abrigo made in Spain. Visto lo visto, Elsa Hosk no quería quedarse atrás, así que no ha dudado en inspirar nuestros últimos estilismos de invierno con la combinación de prendas que arrasa por sus propiedades acogedoras.

¡Vuelve Elsa, de 'Frozen'! ❄️

De modelo a princesa al instante, y sin necesidad de un pomposo vestido azul. Todo lo contrario: Elsa Hosk se ha dejado ver por las calles de Nueva York con una gabardina guateada de mangas abullonadas, firmada por Elleme, botines militares con superplataforma, su bolso Kelly, de Hermès, en color topo, y una bufanda estampada puesta a modo de balaclava, el accesorio viral de la temporada que se inspira en el estilo mítico de Audrey Hepburn o Grace Kelly, que llevaban este accesorio hace más de 50 años.

A Hosk le ha gustado tanto su look que ha decidido compartirlo a sus amigos y seguidores en redes sociales, que rápidamente la relacionaron con la icónica princesa de hielo de Disney, con quien comparte su nombre de origen nórdico. "Reina de Arendelle👸🏼", "Apropiado para una Elsa ❄️❄️❄️", señalaron respectivamente la también modelo Stormi Bree y la influencer Marianna Hewitt, ambas amigas cercanas del exángel de Victoria's Secret.

La última moda en Nueva York

Por mucha experiencia que la sueca tenga sobre las pasarelas, no podemos atribuirle la invención de esta combinación todoterreno. Más de una editora de moda o influencer se ha sumado esta semana al look de abrigo oversize, botas altas de piel, gafas de sol oscuras y la balaclava supertendencia, una unión que les permite ir de incógnito ante las cámaras a la vez que se protegen de las heladas temperaturas que azotan Manhattan en esta época del año.