Ana Boyer y Fernando Verdasco, puro romanticismo con joyas de diamantes y piedras preciosas

Queda menos de una semana para celebrar el 14 de febrero el gran día del amor, San Valentín. Y adelantándose a esta celebración, Ana Boyer y Fernando Verdasco se han convertido en la viva imagen del romanticismo, tal y como recogía la revista ¡HOLA! en sus páginas con un fabuloso reportaje realizado en Madrid y cuyo making of te mostramos en video en esta noticia. Un tierno posado lleno de complicidad en el que la pareja, que celebra diez años desde su primer encuentro, estaba deslumbrante al acompañar su imagen de joyas que transmiten “magia, ilusión y pureza”, piezas de diamantes y piedras preciosas que firma la casa de joyería RABAT.

El matrimonio de Ana Boyer y Fernando Verdasco, que son padres de dos hijos y se casaron hace cinco años, demuestran que su amor es infinito. “Compartimos absolutamente todo y siempre hemos pensado que juntos somos más fuertes”, han precisado a ¡HOLA! en este reportaje. Y junto a estas líneas, la hija menor de Isabel Preysler y el tenista derrochan amor… y fulgor a través de sus joyas. De RABAT, en este making of, no faltan las icónicas creaciones con diamantes de la firma, así como propuesta de su colección Rainbow inspirada en los colores de la naturaleza y en la que encontramos zafiros azules, verdes, amarillos y rosas. También Ana Boyer rescata y realza su imagen con una pulsera, unos pendientes y un anillo de las propuestas artesanales Three Wishes que se caracterizan por su atemporalidad y que presentan tres diamantes y oro rosa.

Fotografía: Darío Aranyo; Maquillaje: Raquel Álvarez; Estilismo: Cristina Reyes; Localización: Hotel Cool Rooms Atocha; Vídeo: Pablo Yarnoz; Dirección creativa: RABAT.