Kaia Gerber versiona el único vestido de lentejuelas que se lleva con botas de montaña

A sus 20 años, Kaia Gerber pisa tan fuerte como lo hacía su madre, Cindy Crawford, tres décadas atrás. Aún le queda camino, pero la influencia es palpable, pues en más de una ocasión ha recreado legendarios posados de esta memorable supermodelo para recordarnos por qué ha sido nominada una vez más al premio 'Modelo del Año', otorgado por la plataforma Models.com. Su cualidad de invitada de honor en una presentación benéfica la pasada noche exigía un lookazo que dejase en evidencia esos dotes de referente de moda, y podemos decir que ha acertado con este vestido de lentejuelas de aires royal, al que dio un giro radical.

Un vestido de lentejuelas para ser llevado con... ¿botines de montaña?

Además de ser experta en reiterpretar looks que marcaron historia en la moda, Kaia se declara devota absoluta de las lentejuelas, siendo estas muchas veces un punto de encuentro entre su estilo y el de su madre. Se decanta por siluetas clásicas y femeninas, como el slip dress o el diseño cruzado, pero siempre con un twist interesante. Para esta gala, ha escogido un vestido marinero con contraste en cuello y puños, cortesía de Celine, que nos ha dejado absolutamente flechadas. Lo malo es que, por mucho que ahorremos para comprarlo en caso de una ocasión especial, sería imposible conseguirlo. En la web de la firma solo está disponible en un formato elaborado sin lentejuelas, cuyo precio es de 2.100 euros. La modelo ha prescindido de complementos vistosos y se limitó a combinar el diseño con unas sandalias de tiras negras, diminutos pendientes colgantes, un reloj de oro blanco y un peinado de ondas al estilo Old Hollywood.

En primera instancia, pensábamos que se trataba de un ejemplar hecho a medida para la modelo, pues no conseguíamos situarlo en las últimas entregas de la casa francesa. ¡Sorpresa! No sabíamos que esa majestuosa pieza se encontraba debajo de una parka oversize verde militar en conjunto con unas botas de montaña trenzadas, como parte de su desfile Otoño/Invierno 2021-2022. Y es que habitualmente asociamos esos cuellos especiales, botones joya y faldas plisadas a ceremonias o fiestas en palacios, pero la firma ha querido mostrarnos una alternativa para adaptarlos al día a día.

También le gustaría a Kate Middleton

No han sido pocas las veces que hemos visto a Kate Middleton estrenar diseños parecidos y se trata en realidad de un look heredado de la estilosísima Diana de Gales. Esta sofisticada estética que nació y prevaleció hasta nuestros días gracias a las royals consiguió colarse entre las tendencias punteras durante los años 30's y 40's, cuando la austeridad imperaba pero las faldas femeninas comenzaban a recortarse. Kaia no es la primera ni la última de las it girls centennial en copiar estos sobrios modelos. Dua Lipa y Hailey Bieber se apuntaron mucho antes; la primera, de hecho, lo hizo en dos ocasiones y con un vestido muy similar. Al fin y al cabo, en un mundo donde Los Bridgerton es la serie más vista y el brillo en su máxima potencia es tendencia suprema de moda, parece normal que todas juguemos a ser princesas por un día.