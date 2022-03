Copia por 15 euros los 'culottes' de cuero de Amelia Bono

Aunque nos encanta descubrir las nuevas tendencias, hacernos con alguna prenda llamativa que marque la diferencia e innovar con nuestros looks, no nos cansaremos de decir que lo fundamental para vestir de manera fácil, elegante y sostenible es contar con un buen fondo de armario que no pase de moda. Amelia Bono lo sabe bien, y se ha convertido en un ejemplo perfecto de ese equilibro entre conjuntos rompedores y estilismos básicos que funcionan a la perfección. Su última apuesta lo demuestra bien, ya que ha combinado diseños sencillos pero con toques que marcan la diferencia y que puedes copiar fácilmente.

VER GALERÍA

Básicos que siempre funcionan

La hija de Jose Bono ha salido a comer por Madrid junto a su excuñado Aitor Gómez con un estilismo en tonos neutros ideal para hacer frente al frío con estilazo. Ha escogido un abrigo midi de paño en tono topo de corte recto que ha llevado sobre los hombros, permitiéndonos apreciar a la perfección las prendas con las que lo ha conjugado. Se ha decantado por un sencillo top negro y un pantalón de efecto cuero muy similares a los que adoran royals como doña Letizia o Máxima de Holanda, un diseño tipo culotte de tiro alto y bajo cropped acampanado que aporta un aire cañero y de tendencia al conjunto.

- Sin miedo al color: Amelia Bono acierta con la combinación de tendencia más atrevida

VER GALERÍA

- El nuevo estilo de Amelia Bono: ¿quién está detrás de sus looks más cañeros?

Como es habitual en ella, Amelia le ha dado gran importancia a los accesorios, optando por maxijoyas doradas, un bolso negro acolchado de Saint Laurent y unos botines tipo calcetín de puntera afilada y tacón metalizado. Ha recogido su melena rubia en un moño alto de aspecto desenfadado y ha potenciado su mirada con un marcado eyeliner negro.

COPIA EL LOOK DE AMELIA BONO

Comprar en El Corte Inglés por 14,99€