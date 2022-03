Joyería sostenible 'made in Spain': diseños éticos (y preciosos) para no dañar al planeta Te contamos todo lo que tienes que saber acerca de este movimiento consciente que busca revolucionar el sector frente al consumo compulsivo

En los últimos años se ha hecho evidente un movimiento de transformación global hacia la sostenibilidad que también ha afectado a la moda, una de las industrias más contaminantes del planeta. Cada vez es más el público que demanda diseños con conciencia social y ecológica, así como marcas que producen piezas atemporales de calidad intentando impactar lo mínimo posible al medioambiente. Aunque vemos numerosas firmas de ropa que se dirigen hacia esta moda sostenible, el sector de la joyería no está todavía tan avanzado en este ámbito, pero algunas casas españolas luchan por aplicar ese modelo conscious a sus piezas. Hablamos con varias de ellas, Rêver y LeHona, ambas nacidas hace menos de dos años pero marcando ya tendencia en su sector, y sus creadoras nos explican exactamente qué es la joyería sostenible y cómo creen que puede beneficiar al planeta.

Como nos cuentan desde Rêver, su proyecto nace de "la necesidad de aportar transparencia dentro de una industria opaca y el deseo de hacer las cosas diferentes y trascender más allá de la estética y el diseño". Este fue el motivo por el que Daniela y Marta, sus creadoras, decidieron a fundar una firma responsable haciendo joyas con propósito, hechas artesanalmente en España a partir de oro reciclado y diamantes creados en laboratorio, los cuales tienen la misma composición química y estructura cristalina que los extraídos de las minas. Esto les permite alejarse de la actividad minera y eliminar los intermediarios para controlar el proceso íntegramente, desde el diseño hasta su entrega.

Algo similar le ocurrió a María Serrats, fundadora de LeHona, quien expresa que quiere "contribuir a no comprometer las necesidades de futuras generaciones por acciones que hagamos en el presente". A María le llegó la "llamada interior", como ella la define, al año de nacer su tercera hija y, en su caso, recalca que busca ofrecer a las mujeres algo que ella no encontraba para sí misma, "dando más peso al diseño, a las emociones que acompañan al comprar una joya y a la sostenibilidad".

¿Qué significa exactamente el término 'joyería sostenible'?

Desde Rêver explican que, por definición, la sostenibilidad se refiere a "la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y bienestar social". Además, señalan que en su sector deben tener en cuenta aspectos como los materiales con los que se realizan las joyas, el dónde y el cómo se hace cada pieza, el modelo de producción y otros factores como el packaging y la durabilidad. "La joyería sostenible aspira a garantizar el equilibrio entre preservar y cuidar el medio ambiente y sus recursos, el crecimiento económico y el bienestar social" añaden desde LeHona. Por eso, ambas marcas emplean materiales sostenibles de alta calidad, tienen su taller en España y trabajan bajo pedido creando piezas increíbles que perfectamente pueden pasar de generación en generación.

La dificultad añadida en el sector de la joyería

Es evidente que comenzar un nuevo proyecto es siempre complicado, pero además esa dificultad se acrecenta cuando quieres trabajar de manera ética y sostenible, -especialmente en un sector tan tradicional-, destacan Daniela y Marta. Hay que tener claro el compromiso y luchar por ello en cada uno de los pasos de la cadena de producción. Sin embargo, desde las dos casas afirman que merece mucho la pena invertir recursos y esfuerzos en ello, y que la gente lo valora. "Las piezas sostenibles son más costosas de hacer y hay que emplear más tiempo en su búsqueda y posterior trazabilidad. La joyería está relacionada con la industria de la minería, que es de las industrias que mayor impacto nocivo tienen en el planeta, por lo que realizar la producción de forma artesanal y sostenible, y aplicando principios de transparencia y trazabilidad, es clave. Pero para poder aplicar estos principios hay que estar comprometido y dispuesto a que sea un proceso más costoso" nos cuenta María.

El primer paso: los materiales

Desde ambas firmas señalan la importancia de trabajar con materiales éticos. En el caso de María Serrats, explica que adquieren metales y piedras verificados de fuentes legítimas, no involucradas en conflictos y siguiendo la reglamentación de la ONU. "Es una cuestión de prioridades y de elección, si apuestas por ello, aunque el equilibrio sea costoso, se logra. Por suerte, cada vez hay más proveedores que garantizan la sostenibilidad de las materias y consumidores sensibles y responsables – cada vez más en alza y que es una tendencia sociológica que permite que la sostenibilidad sea una posibilidad" añade.

En Rêver utilizan piezas antiguas para trabajar con ese oro y darle una segunda vida con el objetivo de disminuir el impacto negativo de la actividad minera, algo factible ya que se trata de un metal que no se oxida ni decolora, por lo que se puede reciclar repetidas veces. En cuanto a los diamantes, optan por crearlos en laboratorio con energía verde y tecnología de vanguardia, lo que tiene como resultado piedras de exacta calidad, composición y estética con un menor impacto en el planeta.

Un concepto transversal

Una vez cuentas con un producto consciente, es fundamental también aplicar esta filosofía al resto de la cadena de producción. "Sabemos que no somos perfectas y que trabajar hacia la sostenibilidad es un viaje de mejora continua, por lo que siempre intentamos ser lo más sostenibles posibles en todos los aspectos" explican Daniela y Marta. "Entregamos nuestras piezas con cajas y bolsas realizadas en papel y cartón con certificado FSC, procedente de bosques cultivados de manera responsable para garantizar el menor impacto".

Además, tanto Rêver como LeHona trabajan en talleres artesanales de nuestro país y crean sus piezas bajo pedido con el fin de promover un consumo responsable. "Vivimos en una sociedad de consumo aceleradísimo y quiero contribuir a disminuir ese ritmo volviendo al modelo hecho artesanal y localmente. Cada pieza está hecha específicamente para un cliente, ya que creo que esto también minimizará el desperdicio y el impacto en nuestro planeta" destaca María, quien señala, además, que producir fuera de España sería mucho más económico pero no está interesada en ello, sino que busca también sostener talleres españoles que empiezan a estar en riesgo de desaparición y garantizan también un mimo y una calidad excelente en cada joya.

Educar al cliente para comprar con cabeza

Otro punto importante de este tipo de piezas es su atemporalidad. Aunque nos encanta estar pendientes de las últimas tendencias y, de vez en cuando, está bien hacernos con algún diseño más atrevido, la clave para que tanto la ropa como los accesorios y las joyas nos duren muchos años es, además de su calidad, que tengan un diseño que no pase de moda en pocos meses o años. "LeHona no es una marca que siga las tendencias. Podríamos considerar que es una marca slow jewelry, donde doy rienda suelta a mi creatividad, diseñando con libertad y sin dejarme encasillar por una tendencia. No son piezas para una temporada, sino para toda una vida, o más de una generación. La sostenibilidad ahora está de moda pero en nuestro caso quiero que sea real. Las opciones que hay para crear las piezas que quiero son amplias, eso sí, a un coste mucho más elevado por el hecho de seguir un modelo sostenible".

Lo mismo ocurre con Rêver: "Creamos joyas para llevarlas toda la vida y ojalá pasen de generación en generación, sería nuestro mejor regalo. En nuestra marca se pueden encontrar piezas más clásicas, de las de toda la vida para no quitarse nunca, y diseños más especiales. Adicionalmente, también ofrecemos un servicio a medida para poder hacer realidad todas aquellas piezas con las que sueñan nuestros clientes".

Sostenibilidad: ¿moda o preocupación real?

Como decíamos al inicio de este artículo, cada vez son más las empresas que buscan producir de forma ecológica e impactar lo mínimo posible en el planeta, pero la pregunta es inevitable ¿lo hacen porque está de moda o porque realmente es un tema que les importa?. "Es un mix" opina María "- está de moda, pero hay marcas como LeHona que realmente creen en ello. Lo importante es que haya una convicción personal, esfuerzo por emprender un camino diferente y que la sostenibilidad sea una realidad. Que prime el principio de transparencia y trazabilidad". Por su parte, Daniela y Marta opinan que han visto muchos ejemplos de lavado de imagen recurriendo a este tipo de marketing, pero que, "más allá de las razones por las que lo hagan, lo importante es que se está haciendo un cambio. Existe esta necesidad de cambio porque los consumidores hemos entendido que nuestras acciones del presente condicionarán nuestro futuro".

Es evidente que, aunque sea de manera más progresiva de lo que debería, poco a poco el mensaje está calando en la población, y desde ambas marcas coinciden en que la apuesta por la sostenibilidad ha llegado para quedarse. "Es un problema que nos afecta a todos y creo que la toma de conciencia colectiva ayuda a que cada vez se hable más de ello, a que estemos más concienciados sobre la necesidad de aportar soluciones ecológicas, éticas y sostenibles. Al fin y al cabo, es intentar ser empático con nuestro entorno. Y esto hace que nos planteemos qué comprar y qué no" nos dice María.

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar joyería sostenible?

"Para nosotras hay dos puntos fundamentales, los materiales con los que se trabaja y cómo y quién produce estas joyas" señalan Daniela y Marta. "En nuestro caso, intentamos que cada compra en Rêver sea una compra consciente y que nuestros actos tengan el mínimo impacto en el planeta y en las personas". María, por su parte, añade que, a nivel individual, es importante no quedarse únicamente con el término, sino "entender qué hay detrás de las palabras, qué garantías ofrece la marca y cómo son los procesos de producción y selección de materiales"

El auge de los diamantes de laboratorio

Algo más veterana es la firma Customima, que triunfa en redes gracias a sus diseños personalizados. Ahora, conscientes del impacto que la industria tiene en el planeta, han lanzado una línea de joyas que utilizan diamantes creados en laboratorio con las mismas propiedades físicas, químicas y ópticas que los convencionales. Su fundadora, Susana Fuentes, nos explica que esta decisión llega después de años de perfeccionamiento y una duradera investigación para conseguir crear estas piedras sin causar daño medioambiental ni humano, sino empleando calor y presión externos para imitar el proceso geológico natural y reducir la huella de carbono.

"No se trata de obtener diamantes sintéticos, sino creados. Este matiz es importante porque el origen de los materiales es el mismo: el carbono” señala. “Por esta razón no hablamos de un producto sintético, y la calidad que se obtiene en la pieza creada es igual o en muchas ocasiones superior al que es extraído en la mina ya que su precio es un 50% más económico que un diamante extraído en mina”. De esta forma, la marca española crea diseños de alta joyería defendiendo un discurso de lujo ético y artesanal, atendiendo a las nuevas demandas del mercado.