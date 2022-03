Penélope se supera en televisión con su apuesta más cañera: chaleco y 'culotte' de cuero La actriz, protagonista de 'Madres paralelas' y 'Agentes 355', causa sensación con su look en el 'show' de Ellen DeGeneres

No hay ninguna duda que Penélope Cruz ha vivido un 2021 de lo más triunfal, al menos, en términos profesionales. Su papel de Janis en Madres paralelas le ha cosechado grandes éxitos, entre ellos, llevarse el premio como mejor actriz en el Festival de Cine de Venecia. Un momentazo en el que nos regaló uno de los looks de alfombra roja más comentados de los últimos doce meses. Y es que, una vez más durante el pasado año, la estrella española ha vuelto a fascinar con sus elecciones de moda. Otro ejemplo más lo encontramos en su vestido con doble escote que llevó una princesa y con el que fue homenajeada en el MoMA de Nueva York. Y también nos ha fascinado durante sus apariciones en los programas televisivos más mediáticos, como en los shows de Jimmy Fallon o, ayer mismo, de Elle DeGeneres.

VER GALERÍA

-Penélope Cruz, una Cenicienta moderna con su vestidazo plateado en Venecia

Marca tendencia en sus apariciones televisivas

A mediados del pasado mes de diciembre, Penélope Cruz acudía al programa televisivo de Jimmy Fallon, en el poco antes habíamos visto también a la también española Úrsula Corberó. Para tan señalada ocasión y como ya hiciera en la gala homenaje del MoMA, huyo de los tonos neutros que tanto le gustan para decantarse por una tonalidad vibrante, concretamente, un amarillo luminoso. Lo llevó en un conjunto de chaqueta y minifalda, prenda esta última que se acompañada del factor sorpresa. Y es que mientras que por delante mostraba un corte más clásico, por detrás mostraba un acabado con cola más innovador.

VER GALERÍA

La imagen más cañera en cuero de Penélope Cruz

Pura transgresión su elección, como también lo ha sido la elegida para acudir a The Ellen DeGeneres Show. En esta nueva cita televisiva, donde habló entre otros temas de sus trabajos en Madres paralelas o Agentes 355, Penélope Cruz sí que ha recurrido para definir su look por un tono neutro, el negro. Sin embargo, sus prendas no son nada clásicas ni aburridas y, con ellas, nos muestra su imagen más cañera. Y es que, en concreto, luce un seductor chaleco de cuero a juego con unos pantalones de estilo culotte. Dos piezas que, mediante pespuntes formando una cuadrícula, genera un efecto visual de falso guateado.

VER GALERÍA

-Los vestidazos de alfombra roja que Penélope Cruz ha paseado por el mundo

La colección más ochentera de Chanel

Para definir su nuevo estilo más televisivo, Penélope Cruz ha encontrado su mayor inspiración en la firma Chanel, sello del que es una de sus embajadoras y con el que culmina sus looks a través también de complementos y joyas (véanse los pendientes de ‘doble C’ que llevó ayer). Además, tanto en el show de Jimmy Fallon como en el de Elle DeGeneres, la actriz madrileña ha recuperado looks que pertenecen a su colección de prêt-à-porter Primavera/Verano 2022, la cual tomaba como fuente de inspiración la década de los 80.