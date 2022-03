5 looks para rendirse a los guantes largos, el accesorio inesperado de la temporada De colores neutros o vibrantes, estos diseños se llevan a la altura del codo y prometen arrasar en invierno

El sombrero de pelo XL que adoran desde las hermanas Hadid hasta Nathy Peluso no es el único complemento convertido en supertendencia en el invierno de 2021. Los guantes disfrutan de un protagonismo especial en esta temporada de bajas temperaturas. Además de su función obvia, protegernos contra el frío, las diferentes reinterpretaciones que la pasarela ha hecho de este accesorio, lo convierte en el toque final más especial de los looks de calle. Entre los modelos que arrasan en el Street Style, destacan los diseños que se alargan hasta el codo, como los modelos de colores vibrantes que propone Prada. También las creaciones de (efecto) cuero que se lucen encima de americanas, chaquetas o abrigos. Descubre en el nuevo vídeo de Top Looks cómo se llevan en las grandes capitales de la moda, esta apuesta tan práctica como estilosa.