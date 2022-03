El fondo de armario perfecto solo necesita estos 7 básicos de invierno

Antes de comenzar con siete de las prendas clave en esta materia, es necesario definir el concepto. El fondo de armario está formado por una selección de prendas clásicas cuyas características se consideren atemporales y ajenas al devenir del tiempo y las tendencias. Es decir, líneas sencillas, diseños que nunca han pasado de moda y, sobre todo, colores neutros. Contar con una colección que satisfaga estos requisitos supone, entre otras muchas cosas, asegurarte infinidad de looks distintos cada día y tener los recursos suficientes para combinar las tendencias del momento de una forma acertada.

- Un siglo de historia de la moda a través de los looks más icónicos

Con la teoría clara, pasemos a la práctica. Son muchas y muy diversas las prendas existentes que cuadran dentro de dichos parámetros, pero, ¿cuáles se consideran, realmente, básicos de fondo de armario? Te recomendamos siete imprescindibles con los que, sí o sí, tienes que contar cada otoño-invierno a partir de ahora. Y, recuerda, siempre en tonos neutros como el beige, el negro, el azul marino, el gris o el blanco.

1. Camisa blanca

Aunque esté asociado al armario parisino, lo cierto es que la camisa blanca es un básico incuestionable a nivel mundial. Sus líneas sencillas, su color impoluto y su corte sobrio la convierten en una de las prendas más versátiles que existen, pudiendo ser integrada en looks de cualquier registro a modo de toque elegante. Procura dar con un modelo de tu talla, cuyos hombros coincidan perfectamente con los tuyos y pudiendo ser ligeramente oversized si es así como se ciñe a tu estilo.

2. Vaqueros rectos

Son muchos los tipos de pantalones que desfilan por la pasarela y que, posteriormente, recorren las tiendas y, sin embargo, solo hay una estructura que, de momento, nunca ha pasado de moda: la recta. La identificarás por su pernera, que ni se ensancha ni se ciñe, sino que cae tal cual desde el tiro hasta el tobillo. Es por ello que los vaqueros rectos son los imprescindibles en todo buen fondo de armaro, siendo el azul denim oscuro el más recurrente.

3. Vestido de punto

Las prendas de punto son muy populares en los meses de frío, pero, ¿cuál de todas ellas es realmente la más atemporal? Junto con los jerséis de cuello alto, nos quedamos con los vestidos largos o midi de dicho tejido. Como sucede con el resto de las prendas, estos tienen que venir en tonos neutros fáciles de combinar y que no acaben cansándote. Del mismo modo, las líneas rectas, el cuello a la caja o perkins y la manga larga son elementos mucho más acertados a la hora de dar con el diseño perfecto.

4. Jersey marinero

Lo dicho: también los jerséis de punto entran dentro de la selección y, más concretamente, el de rayas marineras. Desde que Gabrielle Chanel las introdujo en el armario fenenino, inspirada por los uniformes oficiales de la marina británica, nunca han desaparecido del mismo. Su cualidad atemporal los mantienen ajenos al paso del tiempo, si bien hay temporadas que son más populares que otras. Para que el tuyo se quede contigo durante muchos años, apuesta por uno con fondo blanco y rayas azul marino o, si lo prefieres, con el fondo negro y las rayas blancas. Ambas opciones son un triunfo de estilo en toda regla.

5. Camiseta de algodón

Negra, gris, blanca, azul marino... Tú decides el color pero lo que está claro es que una camiseta básica, en algodón, con manga corta y cuello a la caja. Un punto a favor extra del que se presume esta pieza de moda es que es tan atemporal que podrás usarla en cualquier época del año (primavera, verano, otoño e invierno). Cuando suben las temperaturas, lúcela por sí sola con infinidad de prenddas inferiores. Con la llegada del frío, actuará de segunda capa bajo cualquier jersey y abrigo.

6. Traje de chaqueta

Una americana de corte ejecutivo y unos pantalones de pinzas: no necesitas nada más para conseguir looks sofisticados y correctos en cualquier momento. Antiguamente se denominaba 'traje masculino' pero lo cierto es que está tan consolodidado en el armario femenino que ya es un dos piezas totalmente neutro. Otro aspecto muy positivo sobre este total look ejecutivo es que no solo estarás invirtiendo en una prenda, sino en dos. De esa forma, duplicas las posibilidades de combinación con un sinfín de piezas y accesorios de moda.

7. Abrigo largo

Concluimos la lista con la prenda de abrigo por excelencia: un abrigo largo de corte 'tres cuartos', con cuello solapa, ligeramente estructurado y en tu color neutro favorito. Mientras que el negro, el gris y el camel son los más buscados, también los abrigos azul marino y blancos entran dentro de dicha lista. Además, su estética formal permite contar con detalles más tendencia como es, por ejemplo, la presencia de un cinturón tipo batín. Eso sí, este tiene que ser del mismo color que el resto del conjunto, al igual que sucede con las gabardinas.