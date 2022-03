Añade un cinturón a la americana, abrigo o jersey y actualiza tus looks de invierno

En la lista de accesorios de tendencia del invierno de 2021 no solo hay sombreros de pescador, maxibufandas o gorritos tipo capucha como el que propouso Miu Miu en su comentado desfile celebrado en los Alpes dolomitas. Además de estos complementos pensados para combatir el frío destaca el cinturón, el toque final idóneo para dar un nuevo aire a tus básicos. Las chicas que más saben de moda no solo lo llevan cuando se trata de ajustar un pantalón a la cintura. En el Street Style de las grandes capitales de la moda lo hemos visto sobre plumíferos, americanas clásicas o jerséis de líneas holgadas. Descubre en el nuevo vídeo de Top Looks las otras posibilidades que ofrece el cinturón (tanto es su versión clásica como los modelos tipo pañuelo) para ayudarte a innovar con tu look con el mínimo esfuerzo.

