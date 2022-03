Kristen Stewart se desmarca de la princesa Diana con un 'cropped top' y falda transparente

Después de meses de expectación, el próximo 5 de noviembre se estrena Spencer, la película que narra el momento en el que Diana de Gales fue consciente de que su matrimonio con el príncipe Carlos había terminado. En la piel de la princesa se ha metido Kristen Stewart, un nombre que en un inició sorprendió pero que está creando gran expectación con los tráilers e imágenes promocionales que han visto la luz. En ellos, encontramos un gran parecido entre ambas, y el trabajo de vestuario es impecable, pero en la vida real Kristen huye de los looks clásicos y prefiere crear impacto con elecciones más punk, como el look que ha elegido para el estreno de la cinta en Los Ángeles.

VER GALERÍA

Una actriz con marcado estilo personal

La actriz lleva más de ocho años trabajando mano a mano con Chanel y raro es el evento al que no acude vestida con los diseños de la maison, pero ha demostrado que, incluso vistiendo (casi) siempre de la misma marca, es posible conseguir estilismos de lo más distintos. Si asociamos la casa francesa a la elegancia atemporal de la propia Coco, realmente esa estética poco tiene que ver con la de Carlota Casiraghi o Margot Robbie, otras de sus embajadoras. Kristen busca en cada colección y selecciona los modelos más cañeros y rebeldes, acordes a su estilo personal. Anoche se decantó por un dos piezas que, por muy atrevida que fuera, dudamos que Diana hubiera llevado en los 80.

- Elegante y rebelde, Kristen Stewart cautiva en el estreno de su película sobre Diana de Gales

VER GALERÍA

Encajes y transparencias

La californiana se ha convertido en una princesa gótica con un look compuesto por un sencillo cropped top estilo bandeau con tirante ancho que ha combinado con una falda que no pasa desapercibida. Se trata de una pieza de tiro alto -aunque no lo suficiente para tapar el abdomen- y silueta en línea 'A' hasta los pies confeccionada en un tejido de tul que crea estratégicas transparencias. Está decorada con cenefas de encaje negro y una lazada que cae prácticamente hasta el bajo y aporta un toque extra de romanticismo.

- Los símbolos que esconde el vestido de Diana de Gales en el cartel de 'Spencer'

VER GALERÍA

Ha completado con una gargantilla de brillantes en forma de estrella y un look de belleza ideal para la ocasión, recogiendo su melena rubia -que luce ahora con matices rosas- en un moño desenfadado con el flequillo rizazo y peinado hacia un lado. Ha apostado por una manicura oscura muy acorde con el conjunto y un maquillaje que realzaba su mirada verde con un ahumado de sombras en tonos berenjena.