Vestido y jersey o cómo llevar el 'layering' más fácil de la temporada

Es la versión más sencilla del conocido layering o capa sobre capa. Aprobada por Victoria Beckham y otros iconos de estilo del Street Style, el look integrado por la mezcla vestido+jersey se dibuja como una de las fórmulas más prometedoras de esta temporada de frío. Una apuesta perfecta para alargar la vida de tus vestidos de entretiempo y con la que introducir un aire diferente a los diseños más básicos que cuelgan en el fondo del armario. La combinación que más se repite entre las expertas consiste en lucir un jersey de cuello alto y liso sobre un vestido estampado, pero no es la única apuesta. Descubre en este nuevo vídeo los tops looks más inspiradores de la semana y descubre cómo llevar el vestido de otoño con jersey para renovar el look informal de diario sin dejar de lado la comodidad.

