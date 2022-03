Chalecos largos: cómo estrenar ya la tendencia que arrasará en otoño

El otoño se acerca... pero esto no es del todo negativo. Con la próxima temporada llegan también nuevas tendencias para actualizar tu fondo de armario, y algunas de ellas ya se han dejado ver en las ciudades del norte de Europa, por ejemplo, en la Semana de la Moda de Copenhague. Allí fichamos los nuevos vaqueros rotos, las blusas románticas y satinadas, o el suéter "segunda piel"; prendas, todas ellas, que muy pronto arrasarán en nuestras calles. Y también el chaleco oversized, una pieza ideal para hacer tus looks más sofisticados, como prueban estos 5 looks que puedes probar hoy mismo.

