Con rejilla y lentejuelas, Dylan Penn rompe con los códigos más clásicos del 'LBD'

Como es normal, muchos de los hijos de las estrellas de Hollywood se introducen con rapidez en la industria del cine, siguiendo los pasos de sus progenitores, aunque no todos consiguen igualarlos. Dylan Penn, descendencia de los galardonados Sean Penn y Robin Wright, se convirtió nuestra revelación de moda en el Festival de Cannes y actualmente acapara titulares a la espera del lanzamiento de su película Flag Day, dirigida y coprotagonizada por su padre. La actriz, que se encuentra en plena gira promocional, ha dejado constancia de su pericia como referente de estilo en cada una de estas presentaciones, demostrando a todos que, tanto en la gran pantalla como en el departamento de estilo, es mucho más que una 'hija de'. El pasado jueves, ambos se entrevistaron en The Late Show With Stephen Colbert en preparación para el gran estreno del proyecto, donde Dylan se hizo con los focos al reinventar el eterno concepto del little black dress.

Un vestido negro diferente a los demás

Durante sus jornadas de gala en La Croisette, Dylan maravilló a la crítica con sus arriesgados estilismos, donde estuvieron presentes lentejuelas, flecos, transparencias, plumas y sorprendentes volúmenes que la distinguieron del resto de invitadas, de modo que no decepcionó en este gran debut de gran protagonista sobre la alfombra roja. A sus 30 años, conoce bien qué siluetas sientan mejor a su figura y también, cómo versionar los diseños clásicos que jamás fallan para cargarlos de nuevos aires. Fue el caso de su look de la pasada noche, un little black dress o 'LBD' con escote pico y camiseta superpuesta de rejilla con lentejuelas y cuentas brillantes.

Con él, resaltó sus brazos tonificados, a la vez que marcó la cintura con el corte de su minifalda de princesa con otra repercusión a destacar, las apariencia de piernas kilométricas rematadas con unos salones de punta fina. En cuanto a los complementos, ha escogido un bolso flap, de Chanel, también en negro, un guiño a la fundadora de la firma que prácticamente inventó esta pieza.

Su look beauty de preferencia

De cerca, se pueden apreciar los detalles artesanales que hacen de este el 'vestidito negro 2.0', como su manga de rejilla al estilo pop punk (muy popular a principios de los años 2000) y los apliques de paillettes, cuentas y lentejuelas. Justamente por esta osadía presente en casi todos sus looks recientes, la hija de Sean Penn y Robin Wright se decanta por peinados recogidos de estética relajada, en sintonía con la temporada primavera-verano, como la coleta alta de 'efecto lifting' o el moño ligeramente desarreglado. Lo mismo ocurre con su maquillaje, que se centra en tonalidades rosas y melocotón, que sientan especialmente bien a las pieles bronceadas y a las melenas rubias.

Las apuestas de Dylan tienen nombre y apellido

Sus muchas conexiones en el mundo del espectáculo también han tenido una poderosa influencia en su forma de vestir, no tanto en su estilo, pero sí en el lujoso alcance de sus elecciones para pisar la alfombra roja o aparecer en televisión. Pocas celebrities pueden presumir de tener como estilista a la aclamada presentadora y curadora de imagen Rachel Zoe, en cuya cartera de clientes figuran desde hace años Jessica Alba, Kate Hudson, Cameron Díaz y una larga lista de nombres globalmente reconocidos.

Un estilo potente en cada evento al que asiste

Desde los brillos hasta las siluetas hiperbólicas y aberturas de vértigo, Dylan Penn se atreve con las tendencias más llamativas en sus apariciones públicas. El pasado martes, en otra entrevista de la mano de su padre para la promoción de Flag Day, deslumbró con una propuesta ochentera en intenso color fucsia de la colección Primavera/Verano 2021 de Elie Saab, demostrando así su versatilidad al escapar de las tonalidades discretas que se habían plantado como preferencia en sus posados. Este traje de dos piezas está compuesto por una chaqueta cruzada con pronunciadas hombreras en las mangas, cuello de solapa y botones pintados a mano, que se ciñe perfectamente a su cintura para definir una figura de 'reloj de arena', y unos pantalones palazzo de caída infinita. Para contrastar el impacto del look, optó por unas sandalias nude, maquillaje sencillo y un moño relajado muy veraniego.