El encuentro de Sharon Stone y Naty Abascal en Cannes: dos iconos con vestidazos de lentejuelas

Las estrellas han vuelto a reunirse en La Croisette para disfrutar de las presentaciones, fiestas y cenas que conforman estas jornadas de cine en Cannes. La anticipada gala benéfica AmfAR, en favor de la lucha contra el sida, es uno de esos eventos imperdibles para las selectas invitadas que se encuentran allí este mes y, como es lógico, no han faltado los vestidos con sus lentejuelas, aberturas y volantes por parte de las casas de moda más reputadas. Sorprendió, sin embargo, descubrir que entre las asistentes estuvo Naty Abascal, ya que no posó en el photocall. La buena noticia es que ha dejado evidencia de su estridente look de Alta Costura con estas imágenes, que también revelan la identidad de su honorable compañera de cena.

VER GALERÍA

- Aberturas infinitas y vestidos de princesa: amfAR, la gala de los contrastes

Sigue la filosofía del 'más es más'

Con una larguísima trayectoría como modelo e icono de moda a sus espaldas, Naty Abascal conoce bien las claves para identificar un estilismo de impacto para la alfombra roja. En este caso, ha echado mano de una de sus firmas de confianza, Valentino, cuyo fundador ha sido un gran amigo para ella desde la década de los setenta. De acuerdo con la temática del desfile este año, I Am a Movie Star ('Soy una estrella de cine'), la sevillana ha dejado en casa cualquier discreción al decantarse por un vestido fucsia con amplias transparencias, bordado floral de lentejuelas y falda trapecio confeccionada en tafetán. Lo complemento con vistosos pendientes largos, brazaletes de oro y diamantes y un clutch en piel de serpiente dorada, cortesía de VBH.

VER GALERÍA

- Acompáñanos a la exclusiva 'Riviera Dinner', la gran gala benéfica de Cannes

Compañía especial

Es bien sabido que la lista de invitados este año se vio afectada por la limitación de aforo y las dificultades para viajar, por lo que el mero hecho de figurar ya te convierte en miembro de la jet-set de la moda. Si bien Naty Abascal no es desconocida en estos eventos de alta sociedad, esta imagen revela que ocupó una posición de honor en la cena benéfica, pues se ha sentado nada más y nada menos que en la misma mesa que la presentadora de la gala, Sharon Stone.

VER GALERÍA

Vestido lencero de protagonista

Sharon Stone hizo su entrada triunfal en la gala AmfAR con un impactante vestido violeta con múltiples capas y añadidos de plumas que ponía la barra alto para el resto de asistentes. Lo que nadie esperaba es que cambiase de look cuatro veces a lo largo de la noche. El de la cena, que también llevó al anunciar el desfile, es este espectacular slip dress negro de profundo escote pico con lentejuelas de efecto reflectante, firmado por Alberta Ferretti. No queda duda alguna de que la mesa que compartió con la sevillana contenía las dosis de elegancia más elevadas del salón.