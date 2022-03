Recupera tu camiseta básica preferida para crear el look de tendencia más fácil del verano La prenda más sencilla del armario también se integra en conjuntos de aire especial

¿Y si solo necesitaras una camiseta básica de manga corta para acertar con tu look de verano? Las invitadas a los desfiles más exclusivos de la temporada y los looks de calle de iconos de estilo como Irina Shayk, confirman a golpe de vestuario que es posible innovar con un conjunto de verano distinto sin dejar de lado la camiseta más sencilla del armario. Por ejemplo, con pantalones de vestir y sandalias de tiras para ir a trabajar sin pasar calor, o con sobrecamisas de lino para acertar con mezclas informales. Descubre en el nuevo vídeo los top looks de tendencia más apetecibles para dar un nuevo a aire a una de las prendas todoterreno de cualquier vestidor y adáptala a tu estilo.