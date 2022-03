10 looks con pantalón ancho y zapatos cómodos, la combinación ganadora

Loading the player...

Cuando queda poco más de un mes para la entrada oficial del verano, podemos ya confirmar cuál es el look que arrasa esta primavera. Las expertas en moda, desde estilistas hasta modelos o influencers, se han puesto de acuerdo: pantalón ancho y zapatos cómodos -o, directamente, zapatillas- es la mezcla que, ahora, te salvará en esos días en los que te apetece vestirte y verte bien, pero también estar confortable. Si todavía no te has lanzado a probar esta combinación, hemos elegido 10 looks que no solo te inspirarán, sino que están conformados por prendas en su mayoría básicas, con lo que podrás copiarlos con aquello que ya tienes en el armario. Pulsa el play y descubre nuestros looks favoritos con el imprescindible de 2021, el pantalón ancho.