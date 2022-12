El uniforme primaveral de Sofía Palazuelo para recuperar sus vaqueros blancos

Si bien solemos fijar la mirada en sus espectaculares looks de invitada, Sofía Palazuelo también acierta cuando se trata de estilismos casuales. Y es que, a pesar de que la primavera nos abra las puertas a un universo amplísimo de coloridos estampados, la duquesa de Huéscar se ha consolidado como experta en incorporar con éxito sus piezas favoritas de tonos neutros los 12 meses del año. Su preferencia por las prendas sencillas, como las zapatillas planas o los vaqueros tobilleros que estilizan, le permite construir estilismos resistentes al paso de la tendencias fugaces, utilizando una única fórmula infalible. La futura duquesa de Alba ha desmostrado que solo se necesitan tres básicos como fondo de armario para salir de apuros en el período de entretiempo.

Devota de los clásicos neutros: chaleco, vaqueros y zapatillas

De manera elegante y fácilmente replicable, la futura duquesa de Alba nos ha dado lección sobre cómo comenzar a incorporar en primavera los vaqueros ibicencos que llevaremos todos los días de verano. Se trata de un pantalón que esta prefiere incluso por encima del clásico tejano azul, pues ha descifrado infinitas formas de combinarlos del invierno al otoño. A la fórmula se suman las zapatillas blancas que enloquecen a las españolas, incluida la princesa Leonor, y el chaleco largo de traje capaz de elevar cualquier look casual. Para rematar el look, la aristócrata se ha decantado por un bolso made in Spain con diseño trenzado de piel de la firma Tissa Fontaneda, que la Duquesa posee en varios colores al ser esta una de sus marcas nacionales de cabecera.

Repite su fórmula infalible del entretiempo con vaqueros blancos deshilachados

El pasado otoño, Sofía Palazuelo escogió, para salir a comer con su familia política, un estilismo muy similar al que este sábado ha presumido en las calles de Madrid. Para la ocasión, recurrió a sus vaqueros blancos de corte acampanado con bajo deshilachado, unos que la aristócrata repite con frecuencia, a juego con el chaleco de traje crudo. Ambos establecieron un contraste con su jersey oscuro, del mismo modo que ha llevado estos básicos hace apenas unos días.

Los tres esenciales de Sofía Palazuelo

Se trata de su fórmula más repetida, ya sea en otoño o en primavera, compuesta por piezas que se adaptan fácilmente a las distintas temporadas, de modo que suponen una inversión que podrás amortizar al máximo a lo largo del año.

Chaleco largo de vestir en color crudo, de Woman Limited El Corte Inglés

Comprar por ( 129 ) 63,99 euros

Vaqueros blancos acampanados con el bajo de deshilachado, de Tommy Jeans

Comprar por 119,90 euros

Zapatillas blancas de suela plana y caña baja, de Converse

Comprar por 80 euros

