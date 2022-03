Falda 'midi' y jersey básico, Sofía Palazuelo se desmarca de la etiqueta en su noche en la ópera La duquesa de Huéscar acudió al último estreno del Teatro Real con un minimalista look en el que no faltó un toque navideño

Para Sofía Palazuelo la semana no podría haber terminado de forma más especial, ya que el punto final ha sido una fabulosa velada en la ópera. La duquesa de Huéscar ha acudido al Teatro Real como una de las invitadas más esperadas del estreno de la obra Don Giovanni en una noche en la que también se han dado cita otos conocidos rostros del país como Isabel Preysler, Mario Vargas-Llosa o Carmen Lomana. Y aunque la etiqueta para esta clase de espectáculos ya no es tan estricta como hace unos años, muchas invitadas prefieren aprovechar la ocasión y experimentar con el armario hasta dar con un look más sofisticado en comparación con los del día a día. Fue el caso de Sofía, que dio en la diana con una combinación minimalista pero muy elegante con la que confirma -al igual que Helen Lindes hace unos días- que el blanco es uno de los colores más acertados para el invierno y una gran apuesta para las tradicionales fiestas que tendrán lugar las próximas semanas.

Así como muchas de las asistentes apostaron por vestidos, una de las prendas más funcionales del armario que permite crear un look con tan solo un gesto, Sofía se desmarcó con su mezcla. Para la noche en la ópera prefirió sorprender con una falda de largo intermedio satinada en color champán con finas líneas grises verticales, una versión de la raya diplomática que conquista también la pieza del armario femenino por excelencia. Como parte de arriba añadió un jersey blanco de punto canalé y el imprescindible abrigo largo -recto y con solapas en su caso-, para combatir el frío madrieño.

Un bolso con personalidad

Al apostar por las sombras más claras de la paleta -una estrategia que suma puntos de sofisticación ya que los colores níveos se relacionan con el lujo-, Sofía añadió un toque navideño con uno de sus complementos: el bolso. La apuesta de la duquesa de Huéscar fue la de añadir un accesorio color teja de acabado satinado que lograba hacerse con parte del protagonismo. Esta estrategia, tan sencilla como la de añadir un detalle original, será una de las claves que triunfarán estas navidades ya que muchas prefieren, en vez de hacerse con un look de fiesta, reciclar otros diseños del armario limitándose a darles un giro nuevo con otros elementos de la composición como los zapatos, los pendientes o un clutch.

La mascarilla más sofisticada

Aunque otro de los detalles que no pasó desapercibido de su combinación fue su mascarilla. Y es que por muy acostumbradas que estemos a los diferentes modelos de este complemento (de hecho tenemos incluso nuestros favoritos como buenas amantes de las tendencias), nos sorprendió que optara por un diseño tan discreto en color empolvado. Algunas de las mujeres más elegantes del país, como es el caso de Tamara Falcó, no dudan a la hora de añadir diseños estampados que le den un toque original a sus mezclas. Sin embargo, Sofía prefirió un modelo funcional en la tonalidad neutra que siempre combina con el resto de su armario.