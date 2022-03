Dua Lipa estrena su look más excéntrico fuera del escenario La artista ha recorrido las calles de Nueva York con una mezcla invernal que no ha dejado a nadie indiferente

Siendo una artista del pop internacional, Dua Lipa forma parte de la lista de cantantes que hacen de sus espectáculos una auténtica revolución para sus fans amantes de las tendencias. Junto a Lady Gaga, Ariana Grande, Jennifer Lopez o Beyoncé, reserva para sus giras plumas, flecos, vestidos metalizados y un sinfín de detalles de impacto que contribuyen a que sus shows sean inolvidables. Pero lo cierto es que incluso lejos de los escenarios, sigue manteniéndose fiel a una estética tan original que incluso podría definirse como excéntrica hasta cuando ficha el armario de sus 'cuñadas'. De hecho, su última combinación es la prueba de ello, ya que ha estrenado un look estampado por partida triple en un paseo por las calles de Nueva York. Y su comunidad de seguidores no se ha quedado indiferente ante la ocurrencia de su ídolo.

Si, ya de por sí un print se debe incluir en un look en su justa medida para no sobrecargar la composición, Dua ha optado por llevar la tendencia al extremo luciendo estampados casi por completo. Además, se trataba de un motivo geométrico con forma de flor -muy del estilo de los que se popularizaron en la década de los 60- en color negro, blanco y azulado. El diseño se repetía tanto en el abrigo acolchado como en los leggings y los zapatos de tacón, de forma que la artista se benefició de la ventaja de lucir una mezcla monocromática, que estiliza la silueta, al tiempo que dio con un look muy original y poco visto.

Su toque personal

Las prendas estampadas, firmadas por Moncler, pertenecen a la colección Otoño/invierno 2020-2021 de la marca. Es más, fue el pasado 19 de febrero en Milán cuando el diseño de Dua debutó sobre la pasarela. Y, tratándose de una mezcla invernal tan vistosa, no es de extrañar que la artista se enamorara de ella por completo hasta el punto de lucirla casi exactamente igual. ¿Cuál fue la diferencia con la que personalizó el look? Un crop top negro que dejaba parte del abdomen al aire, detalle que potenció su cintura evitando que los estampados -que de por sí aportan volumen- hicieran desaparecer su figura.

La reacción de sus fans

Con la posterior tormenta que dejó la Gran Manzana bajo un manto de nieve, Dua aprovechó la ocasión para compartir también el diseño en su perfil y pudo salir de dudas de que sus fans estaban más que a favor de que dejara salir su lado más original también en su día a día. "Este look es vida", "La reina de las nieves", "Vas divina" o "Oh dios mío, tormenta de nieve pero haciéndola estilosa", fueron algunos de los comentarios que recibió la diva del pop.