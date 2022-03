Dua Lipa ficha el vestido transparente con el que impactó su 'cuñada' Bella Hadid

Con un armario a medio camino entre el grunge inglés actualizado y la estética pop de la que hace gala cada vez que sube a los escenarios, Dua Lipa es un icono de estilo que arrasa entre la generación Z. Sus combinaciones nunca pasan desapercibidas porque, por muy atrevidas que puedan parecer (algo que sucedió con aquel diseño al más puro estilo Angelina), la cantante no pierde de vista las tendencias de la pasarela. Y a la vista está si nos fijamos en su última apuesta. Este martes, en los Attitude Awards, una ceremonia en la que fue premiada, la artista volvió a enloquecer a sus fans con un vestido que parecía imposible: un diseño con transparencias de efecto óptico. Aunque lo más sorprendente es que, si nos fijamos en el diseño, descubrimos que estaría relacionado con una de sus 'cuñadas' supermodelos. Y es que una de las hermanas mayores de Anwar, su pareja desde hace un año, lució una creación casi idéntica en la pasarela hace unos meses: Bella Hadid.

- Pauline Ducruet y su mensaje a Dua Lipa: 'Mi madre lo hizo primero'

Tenemos que retroceder en el tiempo hasta el 26 de febrero, ocasión en la que tuvo lugar la Semana de la Moda de París. Fue ahí cuando Bella desfiló por la pasarela de Mugler con un original look negro con transparencias que simulaban cut outs. Las aberturas en el costado y la cadera siguen la misma forma de reloj de arena que las que lució Dua Lipa en su gran noche, de ahí que la conexión de estilo entre ambas demuestre que que la cantante podría fijarse en el armario de las hermanas de su novio, grandes referentes en la industria de la moda. Independientemente de si se tiene una figura más estilizada como la de la maniquí o con curvas esculpidas por el ejercicio, el caso de la diva del pop, el patrón es igual de favorecedor.

De la pasarela a la alfombra roja

Y es que el panel negro con forma hourglass modela la silueta logrando un resultado final muy atrevido a la vez que minimalista, ya que la ausencia de elementos añadidos y el color negro equilibran las aberturas del diseño. Como Bella se encargó de lucir el vestido en su debut en la pasarela, fue la prenda con transparencias la única protagonista. Un alisado pulido y ausencia total de joyas o complementos (a excepción de las botas altas) fueron los últimos toques de la mezcla. En cambio, al ser su apuesta para la cita con la alfombra roja, Dua se permitió añadir accesorios que sumaran puntos de estilo como una cadena dorada de eslabones XL a modo de collar y una pulsera a juego.

Del vestido a la bandana

Aunque este es el último caso de coincidencia de estilos, lo cierto es que no sería la primera vez que la diva del pop ficha el armario de sus 'cuñadas'. Esta primavera tomó nota de una de las tendencias que había unido a ambas: una bandana en el pelo que habían estado llevando durante su escapada a Mykonos. Y no es el único ejemplo. Hace dos años Dua Lipa podría haber hecho la misma táctica de fichar qué llevaban las hermanas de su novio en la pasarela al apostar por un look multicolor de Versace de una colección que también presentó Gigi Hadid.

