Claudia Osborne posa en ¡HOLA! con las joyas que consiguen el mejor look No te pierdas el 'making of' de la sesión de la revista en la que la escritora repasa su gran año

Aunque 2020 ha sido un año sin precedentes, Claudia Osborne recuerda en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana que tiene un motivo por el que recordar estos meses con ilusión. Y es que la hija de Bertín sacó su primer libro el pasado septiembre, Lo mejor de ti. Además de su obra de autoayuda, también se siente agradecida por su éxito como coach emocional, no solo ha podido seguir desarrollándose laboralmente sino que ha visto cumplidos algunos de sus sueños. La escritora es más que consciente de la importancia de estos momentos, de ahí que para ella, los complementos no solo sean fundamentales en su vida por su belleza, también por el significado que esconden. En estas imágenes comprobamos que el carisma de Claudia no es casual, algo que también se plasma en su forma de vestir a través de sus elecciones de moda. Las faldas largas, los jerséis de cuello alto y, por su puesto, las joyas, son parte de su día a día.



Amiga de las inspiraciones de Cartier, los diseños de la firma forman parte de su estilo personal. El anillo Trinity o la pulsera Love (algunos de los diseños más emblemáticos) son clave tanto en sus looks informales como en citas más arregladas. Una serie de joyas que conectan con lo que tanto aprecia la escritora: simbolizar los recuerdos en oro y diamantes con un gran valor sentimental.