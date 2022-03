La inesperada conexión de estilo entre Shakira, Jennifer Lopez y Melania Trump Tres de sus estilismos del año 2020 forman parte de la lista de los looks 2020 más buscados en internet

De primeras, podría parecer complicado encontrar una conexión entre Melania Trump, Jennifer Lopez o Shakira más allá de que son tres mujeres conocidas a nivel mundial. Sin embargo, y por extraño que parezca, entre ellas se ha dado una coincidencia de estilo sorpresa. Y es que las tres se encuentran en una peculiar lista que nos deja 2020: la de estilismos más buscados en Google. Al haber sido un año en el que las apariciones de Meghan Markle se han reducido, las combinaciones de la Primera Dama han ganado popularidad en los últimos doce meses. En cuanto a las artistas, tenemos que remontarnos casi a comienzos de año para descubrir cuál fue su combinación más buscada. Y no tuvo lugar en ningún evento, entrega de premios o alfombra roja, sino en su histórico espectáculo de la Super Bowl LIV. Junto a sus mezclas virales, Noah Cyrus, Billie Eilish o el estilo andrógino de Harry Styles son otras celebridades cuyos looks del año también han batido récord de búsquedas.

Fue el 28 de agosto cuando Melania nos dejaba una de las imágenes del año con un vestido de ensueño firmado por Valentino. Su modelo, en verde eléctrico, plisado y con capa parecía el look perfecto para cualquier cita veraniega un poco más sofisticada. Fue en uno de los actos de la campaña de Donald Trump cuando lució aquella obra salida de la colección primaveral de la marca, una pieza que combinó con cinturón a contraste en berenjena, a juego con los tacones. Pero, ¿qué fue lo que hizo que se convirtiera en uno de los más 'googleados'? El tono verdoso que tanto se usa como croma fue utilizado para modificar su estilismo, por lo que, tras el acto, internet se llenó de memes con diferentes versiones del look made in Italy.

Los bodies de ensueño

Aunque el show que ofrecieron Jennifer Lopez y Shakira fue un evento histórico, lo cierto es que no pasaron desapercibidos sus looks para la actuación. Una serie de conjuntos que, al ritmo de la música, iban modificando según avanzaba el espectáculo del intermedio de la Superbowl. En el caso de JLo, fue su impresionante body de cuero estilo motorista con unas altísimas botas, así como el diseño de una pieza plateado con el que puso el punto final a su interpretación, los que más llamaron la curiosidad de su año de éxitos. Dos diseños en los que participó la mismísima Donatella Versace para que le sentaran a la del Bronx como un guante. Y es que, tratándose de la artista por la que se creó el buscador de Google Imágenes, sigue pareciendo increíble que haya vuelto a superarse 20 años después.

El vestido-joya

Shakira logró el mismo efecto -lo cual parece lógico si tenemos en cuenta que se convirtió en el espectáculo del evento deportivo más visto de la historia de Youtube- con sus combinaciones. Puede que la imagen final que a todas se nos quedara grabada del show fuera la de ambas artistas abrazadas, una en dorado y otra en plateado, como auténticas divas. Pero no fue el conjunto metalizado el que despertó la curiosidad de los fans de la colombiana. Fue su creación de Peter Dundas en rojo el que se llevó la palma de las búsquedas. Un diseño-joya con más de 30.000 cristales que se movían con cada paso de la barranquillera. Además, como el de Jennifer, su conjunto también se iba transformando.

