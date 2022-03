Eva González, una auténtica diosa nórdica con el vestido 'Freya'

Sea cual sea la cita televisiva que le surge a Eva González, siempre consigue meterse a sus fans en el bolsillo. Con sus primeros lookazos en Masterchef, nos enamoramos de diseños de gala que parecían salidos de auténticos cuentos de hadas. Después, su cambio a La Voz significó que podía dejar salir su vena más rockera con combinaciones atrevidas utilizando brillos y el glamour pop que tan acostumbradas estamos a ver sobre los escenarios gracias a las artistas de la industria musical. Ahora, la presentadora habría vencido el reto de estilo de cambiar de categoría al acudir como invitada a El Hormiguero. Ni los sofisticados diseños del talent show culinario ni las mezclas cañeras del concurso de canto, para la ocasión, la modelo habría apostado por un estreno que bien podría llevar en cualquier cita especial de su día a día.

La maniquí, que es toda una experta en marcar cintura tanto con faldas como con pantalones (uno de nuestros ejemplos favoritos es el look midi por el que se decantó para el bautizo de su hijo), también lució un modelo con el que presumir de talle para la entrevista con Pablo Motos, en concreto, como compartió su estilista, Inma Fernández Domínguez, un minivestido azul marino. Firmado por Wolflamb y con el nombre de Freya -la diosa de la mitología nórdica-, el diseño podría describirse con una sola palabra según la web, "impacto". Y es que tenemos que reconocer que se trata de una de esas prendas que dejan huella, tanto por su color como por la original silueta.

Un look atemporal

Aunque el negro y el rojo son las dos tonalidades que hemos visto utilizar a la presentadora más a menudo en los platós de televisión, quiso optar por otro matiz igual de elegante con el que salir de su zona de confort de estilo. Al estar realizado en seda azul noche, es un modelo tan sofisticado que podríamos imaginar a la modelo llevándolo a cualquier otro evento especial. Tampoco podemos olvidar el otro beneficio añadido y es que el diseño de 299 euros (que actualmente está disponible en todas las tallas) no va a pasar nunca de moda.

En clave años 80

El cuello alto plisado combinado con las hombreras dotan de estructura la parte superior del vestido a la vez que conectan con la estética de la década de los 80. La cintura estilo fajín se encarga de enmarcar el talle al máximo y, por último, la falda estilo wrap suma centímetros a la silueta logrando el 'efecto piernas infinitas'. Ya que el vestido se convertía en el protagonista del look gracias al acabado satinado y al original patrón, Eva se encargó de que no se recargara el look añadiendo simplemente unos pendientes plateados que le daban esa personalidad atrevida, tan característica de la presentadora.