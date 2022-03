Pilar Rubio transforma y estrena el bañador que conquistó a las chicas de OT La presentadora se apunta a una prenda que no faltó en la maleta de verano de Aitana y Lola Índigo, aunque le da un giro inesperado

Puede que Pilar Rubio sea conocida en televisión por los asombrosos retos que lleva a cabo en El Hormiguero, pero como una de las mujeres más seguidas del país, sus elecciones estilísticas tampoco pasan desapercibidas -como sucedió con el arnés de cuero que llevó hace unos días, un complemento tan cañero como ella-. Ni siquiera cuando se encuentra haciendo funambulismo sobre un quad, el último desafío que superó en el plató del programa. Y es que lejos de apostar por una combinación técnica o deportiva, dio toda una masterclass de tendencias al apostar por una mezcla ¡con sorpresa incluida! Si hace unos días nos presentó el nuevo traje, un dos piezas con americana wrap, en esta ocasión ha cambiado de estación volviendo al verano. Y es que, por increíble que nos haya parecido en un primer momento, la presentadora ha lucido en su último look una prenda de moda baño (y no nos habíamos dado cuenta) que tendrían también en su armario dos exconcursantes de Operación Triunfo: Aitana Ocaña y Lola Índigo.

- Cuerpazo postparto: Pilar Rubio repite su truco más efectivo

Puede que los primeros en llamar la atención fueran los impresionantes pantalones de Cupid Killer, un modelo rojo con estampado de serpiente o snake skin (no podemos olvidar que fue el rey de los estampados del pasado otoño) que estaría rebajado de 220 a 100 euros. Pero no se nos escapó el top de Pilar al ser una de esas prendas que se nos antojan imprescindibles del fondo de armario. Lo más curioso es que era un falso body, ya que se trataba de ¡un bañador! Firmada por Ônne Swimwear, la prenda de una pieza llevaba escote recto y tirantes finos, por lo que no nos extraña que diera el pego de pasar por una camiseta minimalista.

Básico 2 en 1

¿La mejor de las noticias? Que, como nos hemos despedido hace tiempo de la temporada del sol y las vacaciones, su precio es mucho más asequible. Si en verano costaba 70 euros, ahora cuesta 38,50 euros, por lo que podemos añadirlo al armario no solo para lucirlo a modo de body como hizo Pilar sino en previsión de 2021, ya que el modelo es tan atemporal que no va a pasarse de moda. De esta manera, Pilar Rubio se suma a la recomendación de Rosie Huntington-Whiteley, una de las mujeres más estilosas, que recomendó hace unos días hacerse con esta prenda de una pieza como básico del fondo de armario.

Sus looks veraniegos virales

Además es muy sencillo dar con el que se amolda a nuestro gusto, ya que se puede comprar en diferentes colores. Si Pilar lo tiene en rojo, las extriunfitas, en cambio, se hicieron con el modelo negro, más sobrio pero igual de versátil. De hecho ambas cantantes lo lucieron en varias ocasiones durante este verano, llegando a protagonizar algunos de los posados más virales de la temporada. Otras opciones son en azul claro, nude o blanco, tonalidades que también se pueden combinar tanto con prendas lisas como con piezas estampadas como la que escogió la presentadora.

