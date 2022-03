Conoce a Gabriela Andrada: la nueva estrella de Netflix posa para ¡HOLA!

Loading the player...

Quédate con el nombre de Gabriela Andrada, porque esta joven artista promete dar mucho que hablar. Hija de la icónica "chica del tiempo" Minerva Piquero, quien triunfó en televisión en la década de los 90, afirma que no tiene miedo a ser conocida por su madre, pero tiene muchas ganas de demostrar su talento, y lo cierto es que no va para nada por mal camino. Está abierta a probar distintos caminos dentro del mundo audiovisual (interpretación, guion, arte, dirección...) y ya ha hecho sus 'pinitos' como modelo de publicidad, editorial y fashion films. También está viendo cómo crece su carrera como actriz, y es que después de protagonizar varios cortos y escenas de teatro tanto en la carrera como en la escuela de interpretación, ha fichado por un 'proyecto chulísimo' para Netflix del que todavía no puede desvelar nada, pero está claro que debutar en la pequeña pantalla de la mano del gigante del streaming es hacerlo por todo lo alto.

Antes de descubrir al mundo su faceta interpretativa, Gabriela posa en un excepcional reportaje que puedes encontrar en las páginas de la revista ¡HOLA!, cuyo making of puedes ver en el vídeo que acompaña estas líneas. La veinteañera demuestra su soltura frente a la cámara y deslumbra envuelta en diseños de Alta Costura acompañados de fabulosas joyas.

