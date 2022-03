Rescata tus botas favoritas y consigue tu mejor look de otoño

Loading the player...

El otoño nos trae una inestabilidad atmosférica que igual nos hace levantarnos con un día de lluvia que otro soleado o con una inesperada bajada de temperaturas. Sin embargo, hay un calzado que será todo un acierto que rescates de tu armario (si no lo has hecho ya) o comprarlo sin buscardemasiado en tus tiendas favoritas: unas botas altas o de media caña serán tus aliadas para conseguir un lookazo de temporada. Con o sin tacón, son un complemento muy versatil pues no solo puedes llevarlo en tus paseos por la ciudad (dejando al margen las zapatillas a veces tan informales) sino que también recrea estilismos actuales y modernos en looks más formales. Como ejemplo de esto último, encontramos la lección de estilo que ha dado Rachel Valdés, novia de Alejandro Sanz, al convertirse en una invitada de alto impacto gracias a un diseño plano que combinó con vestido de encaje de Zara. ¿Quieres ver más apuestas? ¡Dale al play y descúbrelas!