Beyoncé presume de curvas en su última sesión de fotos... ¡en bañador!

Han pasado 9 meses desde que Beyoncé nos sorprendía con su último proyecto de moda: la colección de Ivy Park que lanzó en enero. Una selección de looks en tonos burdeos, marrones, anaranjados y blancos con los que sus fans enloquecieron a principios de año. Este jueves, tras una espera que a su comunidad de seguidores le ha parecido interminable, la cantante ha vuelto a conseguirlo. Ha compartido en su perfil el adelanto de This is my park, la nueva cápsula de su firma con Adidas que saldrá a la venta el 30 de octubre. Y, como viene siendo habitual, fue ella misma la encargada de modelar los diseños (una estrategia de estilo que otras estrellas como Kim Kardashian o Victoria Beckham también ponen en práctica demostrando que son sus mejores embajadoras), la prueba de que domina a la perfección el escenario, el diseño de prendas y hasta la cámara de fotos. Pero lo más sorprendente es que entre las novedades, que prometen convertirse en grandes éxitos de ventas durante los próximos meses, aparece un bañador con el que la artista desafía a las temperaturas de esta época del año.

Su original posado tiene todos los requisitos para convertirse en una de las imágenes más espectaculares de la diva del pop de este año: con unos taconazos transparentes de plexiglás, riñonera a modo de cinturón y una zapatilla colgando del belt bag como si se tratara de un llavero. Si a eso le sumamos la melenaza tan característica de Queen B o su postura que desprende actitud en una auténtica oda a las curvas (como suele ser habitual en sus looks), es más que comprensible que la foto haya revolucionado internet. La prenda de tirantes, de color azul empolvado, lleva el logo de la firma en el centro y sigue la estética de los 90 con el altísimo corte de la pierna, un detalle que suma centímetros y que parece haber vuelto al armario sin intención de marcharse durante varias temporadas. Aunque no es la única prenda que nos conquista de su colección.

Para el gimnasio o la oficina

La inspiración deportiva es más que evidente, lo que no quita que muchos de los diseños hayan experimentado un giro más formal al estar a medio camino entre un chándal y un traje sastre de dos piezas. De ahí que haya looks que luzca con taconazos, dejando claro que las fronteras entre la moda deportiva y la inspiración working cada vez son más finas. Sus combinaciones tan versátiles no solo sirven para hacer deporte, también para ocasiones más elegantes. De hecho, por mucho que en la colección haya incluido una pieza de baño, no descartamos que haya quien la combine a modo de body con una falda o pantalones.

La inspiración de 'This is my park'

La paleta, en esta ocasión, es algo más diferente. Beyoncé ha apostado fuerte por los tonos empolvados como el azul de su bañador o el amarillo menos saturado. Otros matices que destacan son el coral, el verde botella y el marrón claro. Una gama cromática que recuerda a los colores de un parque en plena naturaleza con el cielo, el sol, las flores, la hierba y la tierra (una de las inspiraciones de su colección) y que ya ha convencido a sus fans de que tienen que hacerse con alguna de sus piezas. "Eres una musa", "Cada look es fuego" o "Lo necesito todo, salvadme", fueron algunos comentarios que recibió Queen B. Una primera acogida que ya ha generado la máxima expectación incluso antes de poner los looks a la venta.

