¡Impresionante! Juana Acosta sorprende con su look transparente en Sitges En la inauguración del conocido festival catalán de cine fantástico, la actriz apuesta por la seducción más transgresora para sorprender sobre la alfombra roja

No hay duda de que Juana Acosta se ha convertido en la invitada perfecta allá donde va no solo por sus elecciones de tendencias sino por defender a la perfección tanto diseños más clásicos como elecciones transgresoras. Hace unos días, viajábamos con la actriz a París para acompañarla del desfile de Dior y descubrir cómo se elige un look para sentarse en el front row de uno de los desfiles de moda más esperados. Nos demostraba cómo sabe adecuar los estilos más demandados a su propia imagen. Semanas atrás en el Festival de Málaga, su lección de estilo fue cómo acertar sobre la alfombra roja con diseños que desafían el dress code más tradicional al llevar una combinación de cropped top y pantalón de cuero con incrustaciones de cristales. Ayer en la inauguración del famosísimo certamen de cine fantástico de Sitges, volvió a repetir su fórmula malagueña a través de innovador conjunto con transparencias.

Concretamente, Juana Acosta luce un favorecedor conjunto que se aleja de los tradicionales vestidos largos que suelen dominar la alfombra roja. Esta elección está compuesta por una pieza innovadora y otra más clásica, cuya fusión es perfecta al generar un efecto Wow muy equilibrado. De este modo, la transgresión viene a través de una blusa pussybow con transparencias que se enriquece con bordados de plumas y cristales. Un diseño muy sensual que cuida no mostrar más de lo debido con una pechera tipo babero opaca en color negro a juego con la elegante lazada que realza el cuello. Compensando esta prenda tan llamativa se acierta al combinarla con un pantalón negro de pinzas en corte pitillo y con talle elevado en efecto corsé.

Su look tiene inspiración española

Para encontrar esta elegante e impactante creación, Juana Acosta dirigió su mirada a París. Fue allí donde se presentó esta propuesta en pasarela, pues pertenece a la firma Elie Saab. Un look que formaba parte de su colección Otoño/Invierno 2020-2021 que se inspiraba en Andalucía. Además, siguiendo la recomendación vista en el desfile, decide combinarlo con unos salones negros de alto tacón, aunque prefiere un modelo en ante en lugar de en piel. Por último, le añade un bolso al tono tipo caja, que se aleja de diseños más tradicionales y es perfecto para ocasiones festivas.

Duelo de estilo con Aura Garrido y su look con transparencias

Por otro lado, su elección hizo que de forma inesperada se generara un duelo de estilo con Aura Garrido en Sitges. La actriz, otra de las presentes más aclamadas en la inauguración de este festival de cine fantástico, también quiso apostar por las transparencias con un vestido negro (de Dior colección Pre-Fall 2020) que dejaba ver un conjunto de inspiración lencera de estilo retro.

Haz click para ver 'El Armario de Juana Acosta'', un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años.