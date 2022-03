Viajamos con Juana Acosta a París: así se elige un look para el 'front row' de un desfile En HOLA.com, te descubrimos cómo la actriz eligió su estilismo perfecto para acudir a la presentación de la casa Dior

Tras Madrid, Barcelona, Nueva York, Londres y Milan, una nueva ciudad se convirtió en el escenario para conocer las tendencias que se llevarán en la Primavera/Verano de 2021. París, capital del amor y referente mundial de la moda, recogía el testigo de estas presentaciones durante más de una semana, concretamente, 9 días. Y como cita ineludible de esta Fashion Week, el desfile de la casa Dior, que volvió a convertir su show en un evento viral. Todos han hablado de su nueva colección prêt-à-porter, así como de su vuelta a la pasarela parisina (recordemos que sus diseños de Alta Costura se presentaron a través de un inolvidable fashion film y sus creaciones Crucero 2021 se desvelaron en Roma) y de los invitados VIP que ocuparon su front row. Entre los asistentes, se encontraban la hija menor de Carolina de Mónaco, Alejandra de Hannover, Natalia Vodianova o la actriz Juana Acosta, que arrasa en Francia con exitosos trabajos interpretivos.

¿Cómo se elige un look perfecto para acudir a un desfile?

Precisamente, con Juana Acosta viajamos hasta París para descubrir cómo se elige el look para acudir al front row de Paris Fashion Week. Como una de las invitadas más destacadas del desfile de Dior Primavera/Verano 2021 (y como representante de España y Latinoamérica en el mismo), la búsqueda del estilismo perfecto no era tarea fácil, pues tuvo que debatirse entre varias elegantes creaciones de esta maison francesa antes de encontrar la elección ganadora. Un proceso que no es habitual ver, pero que te mostramos en HOLA.com con una selección de imágenes, así como en un vídeo de ensueño. ¡Dale al play!

Así ha sido la colección de Dior Primavera/Verano 2021

La búsqueda del look perfecto comienza en la famosa Suite Garnier del Hotel Intercontienental Paris-Le Grand, un majestuoso e histórico edificio que data de 1982 y tiene ubicación excepcional con vistas a la Ópera Garnier de París. Allí, Juana Acosta se 'enfrenta' a 4 posibles looks que guardan varias características en común: son diseños de tendencia, elegantes y con el indiscutible sello de Dior. El primero de ellos es un sofisticado conjunto con guiño a uno de los estilos más icónicos de la casa, pues está compuesto por una sahariana ajustada en seda y lana, con microestampado de pata de gallo y en silueta que recuerda a la inconfundible chaqueta Bar; y se acompaña de una falda recta en color navy.

Descartada esta elección, Juana decide probar con un look mucho más luminoso con chaqueta blanca con doble bolsillo aplicado y botones frontales en negro, y pantalón al tono con bolsillos frontales. Sin embargo, tampoco sería el elegido, pues, después, se probó un vestido corto plisado en gris oscuro que "acompañaba más a la figura y espontaneidad de la actriz", como precisan desde la maison. Apuesta más juvenil que combinó con unos mocasines, el calzado cómodo que arrasa este otoño.

El inesperado duelo de estilo entre Alejandra de Hannover y Juana Acosta en París

"No hay dos sin tres... ni tres sin cuatro", podríamos decir. De este modo, la actriz colombiana llegó al último look, el definitivo. "Favorecedor y con libertad de movimientos" es la apuesta ganadora de Juana que cautivó a todos los fotógrafos reunidos en el desfile: un minivestido de seda y lana negra, con cuello italiano, elegante escote en pico y marga corta. Un diseño que combinó con un bolso bandolera 30 Montaigne de la casa, gafas de sol a juego y salones modelo D-Moi para un acabado de alto impacto.