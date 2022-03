Así ha sido la presentación de la nueva colección de Dior en la Alta Costura

La edición de Alta Costura otoño/invierno 2020-2021 se adapta a una situación sin precedentes debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Hoy mismo, has podido conoer la nueva colección de Dior, que se ha desvelado de forma virtual a través de un fashion film (obra del cineasta italiano Matteo Garrone). Y es que la firma francesa, capitaneada bajo la dirección artística de Maria Grazia Chiuri, no ha querido perder la oportunidad de mostrar sus nuevas propuestas a pesar de las limitaciones que supone la nueva normalidad y por hecho ha presumido de ingenio para mostrarlas. ¿Quieres saber como son sus novedades más impresionantes? Conéctate a esta noticia para descubrirlo. Si te gustó su última aventura en la haute couture, esta no te defraudará.