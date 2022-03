Diez formas de renovar tu armario de otoño con prendas 'denim'

Loading the player...

No cabe duda de que las prendas vaqueras son una apuesta segura en moda, y es que desde hace décadas están establecidas como básicos infalibles de fondo de armario. Resulta difícil encontrar a alguien que no tenga unos jeans o una cazadora en su armario, y es que siempre son tendencia, además de que se adaptan totalmente a cualquier situación. Sin embargo, a pesar de que hay ciertos modelos que nunca pasan de moda, cada año llegan otros nuevos con detalles, formas o colores novedosos ideales para reinventar tus estilismos. Caroline Daur, Xenia Adonts, Jeanne Damas… Recopilamos los mejores estilismos para que sepas cómo triunfar y renovar tu armario este otoño de 2020. En total look, con laterales en contraste, en elecciones de fiesta con una blazer… ¿Con qué opción te quedas?