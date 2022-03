Según Mar Torres solo necesitamos estos dos básicos para vestir con estilo todo el otoño

¿Que por qué no hemos perdido de vista a Mar Torres durante el verano? Porque se ha encargado de adelantarnos todas las tendencias que teníamos que fichar para nuestro vestidor en los meses del buen tiempo. El bañador que favorece a todas las edades o el vestido asequible que lo mismo funciona en la playa que en una cita más urbana son dos de los descubrimientos que tenemos que agradecerle a la influencer. Ahora, que llega el otoño, sigue dispuesta a hacer de la vuelta a la rutina algo más sencillo. Y para ello, nada más regresar a Madrid, hemos podido comprobar que ya tiene claros cuáles son los básicos que no pueden faltar de cara a la nueva temporada si nuestro objetivo es hacernos con dos prendas que funcionen en el recién inaugurado entretiempo. No solo podremos combinarlos una y otra vez -alternando los complementos-, sino que forma parte de esas prendas de fondo de armario que resisten la prueba de fuego del tiempo, sin pasar nunca de moda.

VER GALERÍA

¡Adiós 'operación bikini'! Mar Torres tiene la clave para lucir tipazo

La clave de Mar para afrontar el nuevo curso es crear un look muy cómodo y versátil como el que llevó este domingo. Una mezcla formada por camiseta de tirantes blanca y vaquero negro. Para empezar, la combinación de colores por sí sola es un acierto asegurado. Cualquier look black & white será siempre una buena alternativa ante cualquier crisis de armario. Pero la influencer no se limita a versionar el binomio que tanto apasionaba a Coco Chanel. En su combinación, el top claro lleva un detalle de encaje, lo que significa que cualquier prenda lencera va a seguir siendo un básico infalible que lo mismo funciona con una falda lápiz que con unos informales vaqueros.

VER GALERÍA

Los otros vaqueros superestrella

Y es que precisamente son los pantalones denim los que Mar escogió para su plan familiar acompañada de su mascota y José Hernández, con quien comparte una amistad especial (y se convirtió en el improvisado fotógrafo de la sesión). A diferencia de otras ocasiones, en las que sus vaqueros favoritos eran los clásicos de color azul, la influencer prefiere apostar por el modelo más elegante de los jeans para esta temporada al lucirlos en color negro. Una alternativa para quienes quieran llevar la que es una de las prendas más cómodas, sin renunciar a la elegancia.

VER GALERÍA

Juego de complementos

Tras ver la colección de gafas de sol, pañuelos, bandanas, sombreros o pulseras, nos queda claro que Mar es del club de Máxima de Holanda o Chiara Ferragni: la influencer no puede vivir sin complementos. De la imagen que compartió en su perfil este domingo, podemos tomar nota de que son unas zapatillas de cordones blancas y un minibolso negro (coordinado por completo con los dos básicos) los mejores aliados si queremos crear una mezcla casual. De esta manera, actualiza su combinación otoñal adaptándola a 2020, ya que, el año pasado, sus dos prendas estrella -equivalentes a su último look- serían (como se ve sobre estas líneas) top negro y vaqueros azulados.

Loading the player...

Los impresionantes posados en bikini de Mar Torres durante sus vacaciones