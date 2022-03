A los 20, a los 30, a los 40 o a los 50: Mar Torres y el bañador que sienta bien a cualquier edad

Por lo general, los gustos suelen ir cambiando conforme cumplimos años. No es comparable nuestro armario de la adolescencia con la colección que tenemos una vez empezamos a trabajar. Sin embargo, hay unas prendas que prometen seguir sirviéndonos (y gustándonos) a cualquier edad. Son los famosos básicos, esos que toda experta en estilo recomienda tener en el vestidor. Una camisa blanca, unos pantalones vaqueros, una americana o el little black dress son tan solo unos ejemplos de piezas que podemos llevar a lo largo de nuestra vida sin que queden obsoletas. Y, como hemos descubierto junto a Mar Torres, la moda baño también puede entrar en esa cápsula tan selecta. En su última publicación, la influencer ha estrenado un bañador minimalista, pero muy atrevido, que bien podría formar parte de esa lista de clásicos. El modelo, de cintura alta y escote profundo, no solo realza el pecho, sino que hace las piernas infinitas. ¿Lo más curioso? Que como ella, otras celebridades lo han incluido en su colección de swimwear demostrando que es un acierto independientemente de la edad.

¡Adiós 'operación bikini'! Mar Torres tiene la clave para lucir tipazo

A los 20, minimalista

Si, como Mar, no eres amiga de los excesos, un bañador minimal será tu mayor aliado. Escógelo en color negro inspirándote en el de la influencer o en cualquier otro tono neutro. Blanco, azul marino o rojo son otras tonalidades que nunca pasan de moda en lo que a trajes de baño se refiere. Por el contrario, si te gustan las mezclas de 'más por más' haz de los complementos los detalles diferenciadores. Un sombrero de ala ancha, un pañuelo a modo de bandana, pendientes XL u otras joyas que funcionan incluso a pie de playa cambiarán por completo la personalidad del discreto diseño.

Con cinturón en la treintena

Las reuniones de trabajo, bodas de amigas en las que el reto es ser la invitada perfecta... Quizás en los 30 es cuando comenzamos a pensar en que, no solo las tendencias son importantes, también queremos que el resultado sea elegante. Dos grandes ejemplos podrían ser Tamara Falcó y Ana Boyer, quienes han vivido desde pequeñas la importancia de la sofisticación. La pequeña de las hermanas comparte con Mar el gusto por el básico de baño. Solo que, en su caso, apuesta por un modelo algo más arreglado. Una prenda con un cinturón ancho que dirige las miradas a la hebilla de carey, de inspiración vintage.

Estampado a los 40

Pilar Rubio no solo cuenta con un diseño como el de Mar en su armario, sino que es una pieza muy especial que ella misma ha diseñado. El que lleva sobre estas líneas forma parte de la colección que lanzó con Selmark (y que ella misma se encargó de modelar en la campaña). Eso sí, a diferencia de los dos anteriores, comenzamos a ver estampados, que, en este caso, es uno de los prints infalibles del armario: el polka dot. Los diminutos lunares negros sobre el fondo blanco hacen del bañador de la colaboradora de El Hormiguero un éxito asegurado.

Fabulosos 50 con efecto 'fit'

Claro que una dieta saludable y ejercicio regular son claves a la hora de mantenerse en forma, pero Jennifer Lopez también es consciente del poder de los estilismos a la hora de sacarse el máximo partido. Como Mar, también cuenta en su armario con un bañador minimalista en color marrón chocolate. Aunque hay un detalle que diferencia su prenda de baño de la de la influencer. Debajo del pecho se pueden apreciar dos tiras que se cruzan formando una 'X'. ¿Lo que consiguen? Marcar todavía más el talle creando un efecto 'cintura de avispa'.