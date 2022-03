La mejor prueba de que necesitas un total look blanco, por Emily Ratajkowski La modelo, muy fan de los looks monocromáticos, deslumbra (literalmente) con uno blanco integral

En los últimos meses, Emily Ratajkowski ha conseguido convertir a su perro, Colombo, en su mejor aliado para presumir de estilismos street style. Así lo lleva hacienco un tiempo y es que siempre que a Colombo le toca paseo, la modelo se las arregla para estrenar algún look ganador con el que presumir de tendencias de primavera-verano 2020. En este sentido, es necesario hacer hincapié en el gusto de Emily por los estilismos monocromáticos. La modelo no deja de demostrar que un total look en un solo color a nivel integral es extrafavorecedor y está muy de moda. Incluso el blanco.

Emily Ratajkowski desmiente todos los mitos y demuestra que el 'total look' blanco es un acierto de lleno

La hemos visto de negro integral, con el naranja salmón más favorecedor en verano, con los tonos azules más originales y hasta se ha atrevido con el marrón chocolate por el que nadie había apostado hasta ese momento. Emily Ratajkowski ya ha demostrado que no teme a ningún color, ni siquiera en su versión completa (total look). Para prueba, el lookazo total white con el que deja claro que puede ser igual o más atractivo que cualquier otro.

La última y gran apuesta de estilo por parte de la modelo ha sido deslumbrar (literalmente) con un estilismom completamente en blanco, de pies a cabeza. Para ser más precisos, Emily Ratajkowski se ha rendido a los encantos de un dos piezas de la firma Orseund Iris, compuesto por una blusa satinada estilo cropped que unía a una minifalda con volantes, estructura fluida y lazada a la cintura. En los pies, la modelo pone el broche de oro al look con unas sandalias de tacón con finas tiras blancas, de Nine West.

¿Cuál es la clave para que, como a Emily, te siente bien el blanco integral? Sencillamente, conoce tu cuerpo y determina qué prendas son favorecedoras y qué otras no lo son tanto. Así, podrás lucir la tendencia monocolor de mil maneras diferentes, como con vaqueros blancos y camiseta en algodón compañera o sencillamente con un acertado little white dress. En cualquier caso, aprovecha el verano para probar el total look más atractivo de la modelo hasta la fecha. En la galería encontrarás las piezas exactas, así como su versión low cost de Zara.