Con alpargatas o zapatillas, 10 looks cómodos (y de tendencia) para llevar en agosto Y sin olvidar las sandalias, triunfa con estas combinaciones para vestir cuando hace más calor

¡Bienvenido, agosto! Estrenamos mes y ¿por qué no dar un giro a nuestro armario con la llegada de estos 31 nuevos días de verano? Para ello, hemos recopilado los mejores looks que podrás copiar de forma sencilla. En ellos, encontrarás una combinación equilibrada de básicos de moda y prendas de tendencia. Eso sí, siempre apostando por la comodidad para que conseguir acertar con tu estilismo no se vea obstaculizado con las altas temperaturas. Por eso, un clásico vaquero con un top ajustado se enfrenta a apuestas más atrevidas como un conjunto de estampado floral XXL y complementos con grafismos. Y sin olvidar los calzados que triunfan esta temporada como son las alpargatas (que seducen, especialmente, a doña Letizia y que son así de fáciles de limpiar), las sandalias y las sneakers blancas (gustan mucho a las jóvenes royals) o con vivos colores. ¡Dale al play!