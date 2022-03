Ana Boyer y Tamara Falcó, dos hermanas muy distintas con sus básicos de verano favoritos

Es fácil dar con lo que tienen Ana Boyer y Tamara Falcó en común si nos fijamos en sus respectivos armarios. La elegancia es el denominador común de las dos hermanas que demuestran, día tras día, que no es necesario complicarse para dar con las mezclas que siempre triunfan. Es algo que ambas han aprendido desde pequeñas viendo a su madre, Isabel Preysler. De quien es una de las mujeres más reconocidas por su estilo del país, han heredado el amor por los detalles, las prendas sofisticadas o los looks atemporales. Sin embargo, dentro de los gustos de cada una, también hacen acto de presencia las diferencias. Esas pequeñas pinceladas que hacen que los fans de cada una no dejen de seguir sus respectivos perfiles para recibir inspiración constante incluso en los días más calurosos del año. La subida de las temperaturas, como ambas han demostrado este jueves, no entra en conflicto con vestir bien. Algo que hemos comprobado analizando (muy de cerca) sus últimas publicaciones.

"Summer basics" fue el título que escogió para acompañar la fotografía en la que aparecía llevando una combinación 100% estival formada por un vestido blanco y un sombrero de paja. Aunque sin duda, el modelo largo fue el auténtico protagonista. Al llevar tirante espagueti y escote con forma de 'V', las miradas se dirigen a la parte superior del cuerpo, por lo que es ideal para potenciar la zona de los hombros. A continuación, la falda desciende hasta los pies siguiendo una forma acampanada que se remata con un volante XL un poco por encima de las rodillas. Este tipo de creaciones reciben el nombre de 'escalón' y han sido muy vistas en los desfiles primaverales, coronándose como el diseño más cómodo y fresco de la temporada.

Dos piezas a tono

Por su parte, si pasamos al armario de Tamara, encontramos unos básicos muy diferentes. Para ella, los colores claros también son imprescindibles cuando las temperaturas empiezan a subir. Aunque a diferencia de su hermana, prefiere alejarse del 'menos es más' y crear combinaciones que juegan con transparencias y estampados. Una blusa floral y unos pantalones piratas en color crema fueron las dos prendas que unió en su look de jueves. Mezcla que remató con unas sandalias Birkenstock en marrón claro, tono que se mimetizaba con su piel sumando centímetros a sus piernas.

Bordando el estilo ibicenco

Aunque tanto el vestido, como la camisa y el pantalón, son prendas imprescindibles en cualquier armario de verano que se precie, el look de Ana llegó incluso a conquistar a su propia hermana. Tamara confirmó la elegancia de la combinación al comentar la publicación con un emoticono con corazones en los ojos. Fue el mismo emoji el que escogió su marido, Fernando Verdasco, solo que repitiendo la cara hasta seis veces. Un comentario que Ana respondió con cinco corazones rojos. "Qué bien te sienta el estilo ibicenco", "No necesitas más, ¡perfecta!" o "Me encanta tu look de verano", fueron algunos de los piropos que recibió, la auténtica prueba de que a sus fans les había conquistado el minimalista diseño.

