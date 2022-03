¿Vestido o joya? Los secretos del lookazo que convirtió a Khloé Kardashian en diva del pop

Este fin de semana, Khloé Kardashian ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto. Un homenaje en la que, si bien la lista de invitados no era tan amplia como en otras ocasiones debido a las medidas de seguridad, no faltó ni un solo detalle. Mascarillas con su cara, geles desinfectantes... La empresaria se encargó de que la fiesta fuera 100% libre de contagios. Y por mucho que la 'lluvia rosa' de globos que cubrió el jardín donde se organizó el evento parece salido de una escena de película Disney, lo cierto es que el look que la protagonista del día escogió para la ocasión, se convirtió -junto a su nuevo color de pelo- en el centro de las miradas. Las Kardashian son conocidas por llevar piezas icónicas cuando se trata de su aniversario, algo que la cumpleañera puso en práctica con un vestido-joya que conecta su armario con el de una artista del pop reconocida a nivel mundial que incluso ha llegado a eclipsar con sus elecciones a las mujeres del klan: Beyoncé.

Sí, el diseñador detrás de la obra de Khloé, Yousef Aljasmi -cuyas creaciones están a medio camino entre la joyería y la Alta Moda-, se encargó de realizar uno de los modelos más alucinantes del vestidor de Queen B. De hecho, no podemos evitar encontrar similitudes entre los dos vestidazos goldy, aunque tengan unos cuantos meses de diferencia. Empecemos por el de la hermana pequeña de Kim Kardashian, que lució un diseño que cuesta alrededor de 2.220 euros que iba cubierto con más de 3.000 cristales. Según reveló el artista kuwaití a Page Six Style, para hacer aquel look -aparentemente sencillo al tratarse de un diseño de red transparente- hicieron falta dos semanas de trabajo. Y, en esa ocasión, a diferencia de otras veces que ha confeccionado para ella, tuvo plena libertad de crear un estilismo de alto impacto.

Como una 'piel' dorada

Las líneas del diseño, ceñidas al cuerpo, potenciando la figura de reloj de arena, con cuello alto y manga larga, conectaban con aquel diseño de la intérprete de Crazy in Love. Fue en octubre de 2019 cuando Beyoncé lució una de las creaciones del diseñador para una noche en la que se reunió con grandes artistas en la inauguración de los estudios de Tyler Perry. Su look, ceñido como una segunda piel al cuerpo, hacía parecer que la diva del pop estaba totalmente cubierta de oro, ya que este matiz metalizado es uno de sus preferidos. Un acabado parecido al que consiguió Khloé Kardashian.

Juego de transparencias

Sin embargo, fue el largo el principal rasgo distintivo entre ambos. Mientras que la creación de la exclusiva firma para Beyoncé recogía toda la elegancia de Hollywood al dejar el largo hasta los pies, en un look digno de alfombra roja, para Khloé la falda fue la más mini del armario. Eso le permitió a la estrella de televisión presumir del efecto 'pierna infinita' al añadir unos stilettos empolvados con los que se sumó todavía más centímetros de altura. Un tono nude que se coordinaba con el conjunto interior que llevaba por debajo del vestido-joya.