La modelo más buscada de la temporada: Ana de Armas estrena nuevo proyecto lejos del cine

Puede que el 2020 sea un año un poco peculiar, sin embargo será uno de los más inolvidables para Ana de Armas. Y es que la actriz tiene varias películas en la manga pendientes de estreno. Sin tiempo para morir, la nueva entrega del agente 007, o Blonde, donde se mete en la piel de Marilyn Monroe, son algunos de los filmes que, si la crisis sanitaria lo permite, verán la luz en los cines próximamente. Triunfos profesionales aparte, ha sido en estos meses cuando hemos conocido su romance con Ben Affleck. Una historia de amor que comenzó en el rodaje de la película de Deep Water y que ha convertido a los intérpretes en la pareja del momento gracias a sus demostraciones de cariño. Aunque no solo el cine se ha rendido a los pies de la cubana. También la moda reconoce su estilo -paralelo a las tendencias- como una de las invitadas más potentes de cualquier alfombra roja en la que se presente. Por esa razón, su último proyecto se aleja de la industria cinematográfica y la convierte en la protagonista de la nueva campaña de El Corte Inglés.

VER GALERÍA

LEE TAMBIÉN: 'Perfección': Ana de Armas, un estilo que ha conquistado a la crítica internacional

Ana de Armas se ha convertido en la modelo de la campaña de la Primavera 2020 de la firma. Pero, a diferencia del tipo de vídeos o fotografías que suelen hacerse para presentar las novedades, no se trata de una campaña de moda convencional. Su objetivo, además de mostrar algunas de las nuevas propuestas, es el de acompañar y animar durante las últimas semanas de confinamiento. Para ello, buscan transmitir a través de las bucólicas imágenes y el positivo discurso de la actriz, la idea de que la estación no es solo lo que pasa fuera de casa.

VER GALERÍA

Primavera es también una fuerza, la alegría y la ilusión que podemos reivindicar a nivel personal, llevándola por dentro y transmitiéndola a través de los looks. En cuanto a las tendencias, la artista aparece luciendo desde los típicos looks con faldas largas, mangas abullonadas y estampados florales, que no pueden faltar en los meses de buen tiempo, hasta la versión del traje sahariano, con ciertos toques cargo. También aparece el famoso vestido 'escalón', una de las novedades que se ha colado en el armario con más fuerza.

Loading the player...

Tanto el romántico print como los colores que aparece luciendo -azul, rojo o amarillo mostaza- son algunas de las tonalidades que hemos visto que escogía en los últimos meses. Una serie de matices que aportan luz al rostro consiguiendo que se vea favorecido sin necesidad de usar maquillaje. Aunque la actriz se encuentra residiendo en Los Ángeles, no podría sentirse más contenta con su regreso al que ha sido, durante años, su país de residencia. "Fue algo totalmente inesperado. Es muy emocionante, mi primer proyecto en España después de seis años, estoy feliz", afirmó sobre su trabajo como modelo.