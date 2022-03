El potente look de Lara Álvarez en Supervivientes: bikini de lentejuelas y accesorios XL La presentadora vuelve a presumir de cuerpazo y estilo en la recta final del concurso

Anoche fue una noche cargada de emociones en Supervivientes, y es que los concursantes afrontan ya la recta final del programa, por lo que en el ambiente se respiran ganas y esfuerzo pero también se notan los sentimientos a flor de piel después de cerca de 3 meses de convivencia en la isla. En la última edición de Tierra de Nadie, los participantes tuvieron que enfrentarse al famoso 'puente de las emociones' y abrirse como nunca antes. El relato de Elena le llegó tanto a Lara Álvarez que la presentadora tuvo que parar un momento para recomponerse, viviendo uno de los momentos más comentados en redes y convirtiéndose en una de las protagonistas de la velada. La asturiana conquista a la audiencia con su dulzura y su empatía, además de, por supuesto, con sus cañeros conjuntos, que nunca dejan indiferente a nadie. Ayer volvió a presumir de cuerpazo tonificado mediante un look en el que los accesorios XL fueron los protagonistas.

Lara parece tener claro cual es su look estrella para las conexiones en directo con España: parte superior de bikini a modo de top en combinación con shorts en clave XS. Aunque sigue esta fórmula casi a rajatabla -algo que no sorprende puesto que, además de resultar totalmente adecuada para la ocasión, es muy cómoda y permite jugar con los accesorios-, la presentadora no se ciñe a un solo estilo a la hora de vestir en Honduras, y es que cada día opta por una estética diferente. Étnica, futurista, hippie, bohemia, bondage... es capaz de defender a la perfección cualquiera de ellas y hacerla suya con total naturalidad.

Ayer volvió a optar por este tándem y lo hizo con un conjunto en tonos dorados y negros que realzaba su potente broceado. De esta manera, lució un top de bikini triangular en color oro decorado con franjas diagonales de lentejuelas, un acertado detalle que aportaba luz al estilismo. Le sumó una falda-pantalón negra muy corta de bajo asimétrico y silueta evasé, un modelo ideal para disimular caderas (a pesar de que a Lara no le haga ninguna falta). Sin duda, los complementos fueron los absolutos protagonistas, y es que abogó por el 'más es más' y rompió esa regla no escrita en moda de que si llevas un accesorio exagerado, no debes ponerte otros para acompañarle.

La periodista se decantó por una combinación de maxicollares de abalorios de madera negros de distintos grosores y los acompañó de un llamativo brazaleta que ocupaba prácticamente de la muñeca al codo en los mismos tonos que el resto del look. Para rematar, un cinturón de cadena con colgantes de monedas doradas.