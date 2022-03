Visto en televisión: Ana Milán, la última en estrenar el vestido más cañero de doña Letizia

Tras unas semanas de parón, La Resistencia ha retomado su formato clásico, por lo que los entrevistados vuelven a ir a plató junto a David Broncano. La última en hacerlo ha sido Ana Milán, quien ha conquistado a la audiencia con su naturalidad y desparpajo después de llevar varias semanas divirtiendo a sus seguidores con sus originales directos en redes sociales. Para la cita, que ha supuesto su primer acto profesional después de más de dos meses, la actriz ha escogido un acertado y favorecedor look de aire roquero que evocaba a una de las elecciones más comentadas de doña Letizia en los últimos años.

La que fuera protagonista de Física o Química lo ha apostado todo al infalible negro configurando un total look muy cañero protagonizado por un vestido de cuero. Concretamente, ha escogido un modelo en clave mini de manga francesa, hombros ligeramente abullonados y escote en 'V' que se entallaba a la perfección a su figura al tratarse de una pieza de silueta envolvente que, además, agregaba cinturón a juego. Lo ha combinado con medias del mismo color, salones destalonados y unos originales pendientes geométricos en clave XL de Lausett, casa española que firma los comentados complementos efecto 'buena cara' de Paula Echevarría y Edurne.

Esta elección de Ana recuerda inevitablemente a uno de los looks más virales de doña Letizia en los últimos años, el vestido-kimono de cuero que estrenó en la inauguración de la Feria de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid en febrero de 2019. Aquel día, la Reina generó numerosos titulares en la prensa internacional gracias a esta rompedora creación de la marca sueca &Other Stories, la cual acompañó de stilettos nude para alargar visualmente la pierna, bolso de mano con tachuelas y lazo de terciopelo adornando su coleta. Desde entonces, son numerosas las tiendas que lo han versionado, y no menos las celebrities que han sucumbido ante esta tendencia, desde Cristina Pedroche hasta Ana de Armas y decenas de influencers de nuestro país.

La influencia de este look ha llegado al otro lado del charco gracias a la actriz Ana de Armas, quien llevó un modelo parecido hace apenas unas semanas para pasear por Los Ángeles junto a Ben Affleck y sus perros. La protagonsita de Puñales por la espalda se decantó por un diseño de Maje con patrón wrap, lazada a la cintura y puños abullonados, y lo combinó con sus inseparables deportivas blancas para hacerlo apto para un look cómodo del día a día.

Por su parte, Paula Echevarría estrenaba hace meses uno de Capriche al que sumó cinturón de Zara, bolso de Chanel, chaqueta de Mango y pendientes brillantes de Stradivarius. Como calzado, otorgó un punto de tendencia ideal gracias a sus botas cowboy de Anine Bing.

