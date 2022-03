El vestido con el que Eva Longoria consiguió dejar a sus fans sin palabras

La agenda laboral de Eva Longoria ha llevado a la actriz a uno de los rincones más exóticos del planeta: Dubai. La productora ha acudido como una de las invitadas de honor a la Global Gift Gala, un evento que tendría lugar este martes en el Hotel Walorf Astoria de la capital de los Emiratos Árabes. Para la ocasión, la artista aprovechó que se encontraba en uno de los países más fantasiosos en cuanto a moda para dejar salir su personalidad más teatral con un vestido de fiesta digno de participar en cualquier fábula de Las mil y una noches. Después de descubrirnos cuál es el look que siempre funciona en las citas navideñas, la estrella lució el diseño obra de Rami Al Ali un diseñador de alta costura que busca crear piezas inimitables por su sentido del lujo (los bordados fastuosos, intrincadas pedrerías o tejidos de excelencia se encargan de ello) que tengan un toque clásico.

Además de ser una de las firmas que no falta a su cita con la pasarela más exclusiva de París, puede presumir de contar con una cartera de clientas vip, entre las que están Beyoncé Knowles o Chanel Iman, por lo que el impacto sobre la alfombra roja del evento estaba más que garantizado. El de Eva era un vestido palabra de honor que dirigía la atención al escote y a los brazos de la estrella. Que apueste por este tipo de corte recto es una novedad, ya que suele preferir los que vienen acompañados de tirantes -ya sean gruesos, finos o asimétricos tal y como se puede ver bajo estas líneas-, o, directamente, la alternativa que ofrece el patrón con forma de corazón o de pico.

Sin embargo, parece que después de su embarazo, Eva se ha vuelto todavía más atrevida con el armario. Aunque el detalle más impactante no era otro que el corpiño cubierto de brillos que reflejaban las luces, algo que conseguía que la productora desprendiera literalmente, destellos. Lo más original de la creación a medida era la falda, ya que, a diferencia del resto del look, era de encaje fino en color empolvado con flores bordadas. Gracias al patrón de corte sirena, el modelo caía grácilmente alrededor de sus pies dejándolos totalmente cubiertos.

Como no podía ser de otra manera, los fans se han volcado en aplaudir a su ídolo vía perfiles sociales, ya que, tras ver sus estilismos más informales en el desierto, el vestido de cuento fue todo un shock. "Preciosa", "Luces genial", "Me encanta el vestido" o "No hay palabras para este look", fueron algunos de los halagos que recibió la intérprete en internet. Y es que una vez más, volvió a conquistar al que es su público más crítico con un estilismo redondo.

