Abrigo blanco y bolso '3D', el estilazo de Sofía Palazuelo para una mañana de compras La aristócrata vuelve a demostrar que no renuncia a su característica elegancia ni en sus planes más informales

A punto de celebrar sus segundas navidades casada con Fernando Fitz-James Stuart, Sofía Palazuelo ha conseguido coronarse como una de las mujeres más elegantes de nuestro país. No solo conquista con cada uno de los fabulosos looks que escoge para ocasiones especiales como bodas o salidas al teatro y la ópera, sino que ha deja claro que también es una de las reinas del street style. Una de sus máximas de moda es que 'menos es más', y ha hecho de la sofisticación simplificada su mayor seña de identidad. Prueba de ello es su última elección, un sencillo pero acertado conjunto con el que demuestra que no renuncia a su estilo ni siquiera para una mañana de compras junto a su perrito.

Si en sus citas de noche aboga siempre por altos stilettos, en su día a día es fan incondicional de las deportivas, especialmente las Converse de caña baja que posee en varios colores. En esta ocasión las ha combinado con pantalones vaqueros ceñidos, un par adornado por 4 botones metalizados en el bajo, y con la que es sin duda su prenda preferida en esta temporada otoño-invierno: el jersey de cuello cisne. Ha elegido uno muy similar al que llevó al Teatro Real hace un par de semanas, aunque en tono crudo, demostrando que la paleta de color más clara también es ideal para estos meses de frío.



Para completar, ha sumado un sencillo abrigo blanco de líneas rectas, un diseño con solapas en el escote y largo a media pierna. La nota de color la pone su original bolso de la firma Tissa Fontaneda en color naranja, confeccionado a mano con piel de napa suave y aterciopelada con detalles en relieve con efecto 3D y adornado con flecos. En cuanto al look de belleza, ha optado por la naturalidad, dejando su melenita lisa suelta peinada con raya al medio y prescindiendo casi totalmente de maquillaje.