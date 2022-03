Sofía Palazuelo estrena el abrigo 'Victoria' que Inés Domecq presentó en ¡HOLA! La duquesa de Huéscar completa su look invernal con uno de los diseños de la segunda colección de su prima política

A pesar de que no es habitual verla en actos públicos, el compromiso de Sofía Palazuelo con el arte hace que no falte a citas señaladas con el ballet, la ópera o exposiciones en museos. Si hace 10 días acudía al estreno de Il Pirata en el Teatro Real, ayer disfrutaba de la icónica obra de El Cascanueces junto a sus amigas en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Para la ocasión, escogía un acertado look de invitada que confirmaba una vez más que, para la duquesa de Huéscar, menos es más. Curiosamente, hacía frente a las bajas temperaturas de la capital mediante un elegante abrigo que ya había llevado otro miembro de la familia Fitz-James Stuart: Inés Domecq.

Sofía apostó por los tonos neutros y combinó jersey de canalé con cuello cisne, una de sus prendas preferidas en los meses de frío, con pantalones de traje negros a conjunto. Para aportar un aire más formal, se subió a unos altos stilettos destalonados con lazada al tobillo, y completó con un original bolso-pulsera floral de la firma Celina Martín que ya había llevado anteriormente. Sin embargo, a pesar de lo llamativo que resulta este complemento, no ha sido él el que ha acaparado todas las miradas, sino el abrigo con el que ha completado el estilismo. Se trata de un diseño que pertenece a la última colección de moda de su prima política, Inés Domecq.

Tanto Sofía como Inés están casadas con nietos de la fallecida duquesa de Alba, pero no solo tienen conexión a nivel familiar, sino que también tienen estilos similares a la hora de vestir, apostando por prendas minimalistas, sofisticadas y de tendencia, lo que les ha llevado a convertirse en dos de las mujeres más elegantes de nuestro país. Ambas han demostrado en numerosas ocasiones su pasión por el mundo de la moda, que Inés ha materializado al lanzar sus propias prendas de la mano de Coosy. Hace dos semanas presentaba su segunda colección en las páginas de la revista ¡HOLA!, convirtiéndose en la mejor modelo de sus diseños y demostrando que no solo destaca en los grandes eventos sino que también es una auténtica reina del street style.

De hecho, una de las prendas con las que posó en esta producción fue precisamente el abrigo que llevó ayer la mujer del primo de su marido. Se trata del modelo 'Victoria' que tenía un precio de 169 euros pero que se encuentra prácticamente agotado en todas las tallas y colores. Mientras que Inés lo llevó en morado, a juego con los pantalones palazzo para crear un perfecto traje de invierno, Sofía prefirió su versión beige