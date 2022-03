Sandra Gago sucumbe al fenómeno 'royal': los diseños capa de doña Letizia La modelo se inspira en una de las prendas más recurrentes de la Reina para su último look de noche

Si hay alguien conocido por su capacidad para convertir sus estilismos en pura tendencia esa es doña Letizia. La Reina, considerada como una de las mejor vestidas entre las royals, demuestra con cada prenda -desde sus vestidos de gala hasta sus looks más informales- su capacidad para servir de inspiración. No es de extrañar que sus diseños -auténticos objetos de deseo- sean un referente para otras damas de la realeza como Meghan Markle, Carolina de Mónaco o Mary de Dinamarca, que se han convertido, gracias a sus virales elecciones, en verdaderas reinas de estilo. Y es que, los looks más versátiles de doña Letizia suponen un fenómeno que conquista a las mujeres con un marcado gusto por la elegancia. ¿La última en fijarse en su armario? La modelo Sandra Gago.

Conocida por su inconfundible estética effortless chic, la modelo apostó, en su última parición pública, por un atuendo que denotaba sencillez y elegancia a partes iguales. El protagonista de su conjunto fue un vestido estilo capa en negro de la firma barcelonesa Tot-Hom, que emparejó con un clutch tipo joya, collar de eslabones y anillos de Rabat y los característicos salones de Roger Viver en negro. La modelo optó por un clásico look de labios en rojo para aportar el toque de color. Siguiendo los pasos de doña Letizia, la mujer de Feliciano López consigue demostrar con una pieza elegancia y capacidad de diferenciación, y es que, lejos de recurrir a evidentes aliados festivos como las lentejuelas o las transparencias, establece un innovador referente en cuanto a looks de fiesta se refiere.

Aunque es una prenda que admite un carácter tanto nocturno como informal, la americana estilo capa en negro de Zara de doña Letizia se ha convertido en una de sus prendas de fondo de armario más recurrentes para sus estilismos de día. Embajadora oficial de la estética working más sofisticada, la Reina ha optado por lucir en múltiples ocasiones desde el año 2015 una de sus prendas más rompedoras, convirtiéndola en un claro ejemplo de su gusto por las tendencias. Esta en concreto ha sido una de sus mayores aliadas para defender estilismos del día a día en los meses más fríos, desde en versión americana hasta en chaqueta corta, sin tener que renunciar a ese plus de elegancia que otorga este tipo de diseño.

Tanto en vestidos de fiesta como en blazers con vocación de resolver los atuendos diarios, la fórmula del diseño en capa que lleva enamorando a doña Letizia durante años, se ha colado en los armarios de celebrities y royals por igual, afirmando, una vez más, el poder de prescripción que tiene la Reina a la hora de escoger las piezas que consiguen aunar versatilidad y elegancia.