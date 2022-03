En ¡HOLA!: Elegancia y sofisticación, Sandra Gago vuelve a la rutina tras su boda con Feliciano López

Loading the player...

Sandra Gago y Feliciano López acaban de aterrizar en Madrid después de pasar una romántica luna de miel en las Islas Maldivas. Antes de su viaje, la modelo ha posado para la revista ¡HOLA! con mucha elegancia y luciendo joyas de SWAROVSKI. Aunque ha empezado a estudiar un curso de Wedding Planner, no pretende abandonar su carrera frente a las cámaras. "Mi sueño siempre ha sido protagonizar el anuncio de un perfume", reconoce Sandra. "Es mi ilusión y, por supuesto, es algo muy difícil de conseguir, pero me encantaría poder hacerlo". Con respecto a Feliciano, su mujer reconoce que no le cuesta referirse a él como marido, porque para ella siempre ha sido su compañero de vida. Dale al play y no te lo pierdas.

LA REVISTA ¡HOLA! DE ESTA SEMANA ESTÁ A LA VENTA YA EN TU QUIOSCO HABITUAL

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.