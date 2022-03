Diane Kruger vs Lily-Rose Depp: dos formas de llevar minifalda cuando hace frío Durante una fiesta navideña en Nueva York, ambas conectan con looks de invitada en los que presumían de piernas 'al desnudo'

Con máximas de 4º y mínimas de -3º, Nueva York ya anuncia la llegada de un frío invierno. Sin embargo, y durante una fiesta prenavideña organizada por Chanel en The Standard High Line, las actrices Diane Kruger y Lily-Rose Depp han demostrado que las bajas temperaturas no son un inconveniente para triunfar con un look de invitada con minifalda. Eso sí, ambas apuestan para lograrlo por dos trucos infalibles, pero diferentes, y que curiosamente fueron repetidos por otras presentes en este acto.

En este improvisado duelo de estilo de invitadas con diseños de Chanel, Diane Kruger dirige su mirada a la combinación de una chaqueta junto con minifalda a juego que presente una abertura frontal con la que, además, logra estilizar su figura, un efecto que también logra al definir su silueta con un ancho cinturón. En su caso, su truco para soportar el frío mientras presume de piernas al desnudo es acompañar su estilismo de unas botas de tacón con caña muy alta que llega hasta las rodillas. Un detalle acertado como también lo es decantarse por un color dorado que contrasta con su color negro de las prendas elegidas. Otra invitada que apostó por un estilismo similar fue la modelo Soo Joo Park.

Por su parte, Lily-Rose Depp optó por acompañar su look con minifalda de unos salones. En su caso, su truco fue apostar por unas medias negras transparentes. Una elección que también marcó la de Laura Love y gracias a la cual pudo definir su imagen a través de unos shorts de cuero.